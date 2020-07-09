微軟調查：朝九晚五的工作模式將在後疫情時代「消失」

微軟推出新款Microsoft Teams服務功能之餘，同時也公佈由哈里斯民意調查針對位於中國、美國、義大利、德國、墨西哥與英國地區，總計2000名遠距工作者所做調查，對於今年因為疫情影響加速工作模式轉變的情況看法。

此項調查中，僅35%比例受訪者在家有可作為遠距辦公的空間，同時僅5%比例是獨自居住，意味多數受訪者是與家人等一同居住，甚至不方便在家進行遠距工作，可能面臨家裡小孩、父母等人的干擾。

不過，即便在家遠距工作可能會造成一些不便，甚至可能讓工作時間變得更分散，或是拉長至一整天，但相對帶來的時間運用彈性，卻也讓人開始構思接下來是否繼續維持這樣的工作模式。在受訪結果中，超過71%比例的管理職與雇員身分受訪者希望在後疫情時代維持彈性在家工作模式，甚至有82%管理職受訪者希望在後疫情時代爭取更多在家工作彈性。

另一方面，有約60%比例受訪者表示在遠距工作情況下，大幅減少與同事互動比例，其中有不少原因在於在家工作時，就會比較少像在辦公室會與同事互動，可能僅在工作事項需要討論才會產生聯繫。

而從微軟研究調查，當使用者透過傳統畫面排列方式進行線上視訊會議，與Microsoft Teams服務新增加的「同席模式 (Together Mode)」參與討論的情況比較，使用者在前者的腦部活動呈現較明顯的精神勞累，反而後者能減少使用者腦部活動勞累感，意味看見同事、參與線上會議的人「齊聚一堂」，將能紓緩使用者開會情緒。

在進一步的數據顯示，40歲以下的受訪者對於未來工作模式將面臨改變情況有些掙扎，其中可能因為家裡環境不適合遠距工作，或是有小孩、父母等人產生干擾，而超過40歲以上的受訪者更傾向在傳統工作模式與遠距工作模式間取得平衡。

此外，由於並非所有人的情況都適合在家遠距工作，但在疫情影響之下，卻又讓多數人必須在家遠距工作，因此相對也增加同事之間的同理心關懷比重，甚至不少企業主管會不定期關心下屬在家工作的心理狀態。

此波疫情影響之下，微軟更說明透過Microsoft Teams服務傳遞的訊息聊天內容數量，從今年3月1日至6月1日期間已經成長10倍。除了會議討論內容，微軟表示有更多使用者會在透過Microsoft Teams服務進行線上會議時，藉由訊息聊天方式與同事互動。

同時從微軟統計數據顯示，未來朝九晚五的工作模式可能將會逐漸消失，透過Microsoft Teams服務使用數據所反應情況，顯示多數使用者會在早上或傍晚時候工作，多數人會在上午8點至9點間，以及下午6點到8點間透過Microsoft Teams服務溝通、聯繫，比重分別是15%及23%，甚至在越來越多人習慣在星期六、日工作之下，訊息數量甚至成長超過200%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》