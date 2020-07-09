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蘋果在iOS 14預覽版本 讓Apple Pay可透過掃碼方式完成支付

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自9to5Mac網站)
(圖／擷自9to5Mac網站)

在第二波向開發者釋出iOS 14預覽測試內容中，有開發者發現蘋果計畫在Apple Pay服務增加透過掃碼方式付款功能，以利部份未提供NFC感應支付設備店家可透過QR Code掃描方式收款。

不過，目前在iOS 14測試版本內的掃碼功能暫時還無法使用，但部份開發者表示已經可以透過iPhone內建攝影鏡頭拍攝QR Code，並且透過手機的Apple Pay功能完成支付。

蘋果並未特別在WWDC 2020主題演講提及此項功能，但有可能會在向開發者提供測試後，確認是否將此項功能成為正式更新項目，並且在秋季新機發表會上介紹此項功能。

由於越來越多行動支付趨向以掃碼方式完成付款，因此蘋果跟進提出此項功能，顯然希望進一步與採用掃碼支付的LINE Pay、微信支付等服務抗衡，藉此爭取更多行動支付使用市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微信 攝影 iOS 14

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