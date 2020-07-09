鎖定更大5G連網需求 消息指聯發科下半年將推天璣600系列處理器

接連推出天璣1000系列，以及天璣800系列處理器之後，聯發科似乎準備推出定位更入門的天璣600系列處理器，藉此爭取更多5G聯網處理器市場。

相關消息指稱，天璣600系列處理器可能是以天璣800系列為基礎，並且在CPU運作時脈等設計進行簡化調整，預期鎖定更入門機種使用需求，以利爭取更多5G聯網機種使用市場。

不過，聯發科方面尚未證實是否準備推出此款處理器，但相關說法表示聯發科預計在下半年公佈此款處理器產品，同時也預期可讓更多5G聯網手機價格更親民化。

而Qualcomm方面目前除了以Snapdragon 865與Snapdragon 765系列處理器進攻高階與旗艦5G網路手機市場，不久前也宣布推出第一款加入5G連網功能的Snapdragon 690處理器，讓鎖定主流市場的中階手機產品也能使用5G連網功能。

以Qualcomm過往市場策略來看，預期在下半年將會持續增加Snapdragon 600系列處理器陣容，將會增加更多支援5G連網功能產品，藉此加快5G連網裝置普及化。

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