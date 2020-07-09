Arm將物聯網業務轉讓給母公司Softbank 未來聚焦處理器架構設計
在Softbank透露將使Arm恢復上市後，Arm宣布將更進一步專注於處理器架構設計，未來將把旗下物聯網業務轉讓給Softbank。
依照Arm執行長Simon Segars說明，此舉希望能讓Arm更專注在處理器架構設計發展，而將物聯網業務轉讓給Softbank，不僅貼和Softbank在物聯網市場布局策略，同時也能藉其電信服務擴展範圍帶動更龐大的物聯網應用成長。
而即便將旗下物聯網業務轉讓給Softbank，Arm表示未來在處理器架構設計，依然包含針對物聯網裝置應用需求，同時在減少物聯網業務發展資源成本情況下，將能把更多資源集中在處理器架構設計。
不過，此項調整依然需要Arm董事會成員同意，若一切順利的話，最快將會在今年9月將相關業務移轉至Softbank體系，並且由Softbank負責接管原本Arm物聯網業務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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