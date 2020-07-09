Intel公佈更多Thunderbolt 4連接埠細節 推出新款控制器

Intel在CES 2020預告接下來即將推出代號「Tiger Lake」的新款行動處理器，將會原生整合Thunderbolt 4控制功能，讓使用此款處理器的筆電無需花費額外空間放置Thunderbolt 4控制器，進而可節省額外空間。而在稍早公佈消息中，則是宣布針對Thunderbolt 4相容裝置提供專屬控制器，同時也宣布推出Thunderbolt 4開發工具組與認證測試服務。

在此之前，Intel已經宣布對外開放Thunderbolt設計，但裝置端依然需要採用相容Thunderbolt的控制器，而處理器端也必須支援Thunderbolt控制，或是搭載相容控制器，此外相關設備與線材也必須獲得Intel測試認證，才能確保符合Thunderbolt規範設計表現。

以此次公佈的Thunderbolt 4規範來看，雖然先前已經確定與USB-IF提出USB 4.0規範相容，一樣以USB-C連接埠形式提供使用，但如果裝置端並未按照Intel設計規範打造，基本上就是以USB 4.0規範運作，亦即最高資料傳輸速率為20Gb/s，同時僅能對應一組顯示輸出，最低充電功率維持在7.5W。

而若符合Thunderbolt 4設計規範的話，則可讓資料傳輸速率對應40Gb/s，並且支援2組4K解析度螢幕輸出，另外更提供最低15W充電功率輸出。

另外，Thunderbolt 4與Thunderbolt 3之間的差異，在於前者加入2公尺線材長度仍可對應40Gb/s資料傳輸速率，同時可讓裝置端搭載4組Thunderbolt連接埠。另外，除了支援2組4K解析度螢幕輸出，Thunderbolt 4還對應PCIe連接埠可對應32Gb/s的資料傳輸速率，意味藉由Thunderbolt 4打造的外接顯示卡盒將能對應更高顯示運算資料傳輸表現。

不過，Thunderbolt 4設計規範也明確要求裝置端的連接埠至少要有一組支援充電功能，同時也必須能在連接Thunderbolt Dock類裝置時，裝置依然可被喚醒，另外更要求針對基於Intel虛擬化技術I/O (VT-d)加入記憶體存取保護機制，藉此確保使用期間的資料傳輸安全。

此次宣布消息中，Intel分別針對PC等裝置推出包含JHL8540與JHL8340兩款8000系列Thunderbolt 4控制器，另外也針對配件產品設計需求提供JHL8440控制器。而Intel也預告搭載Thunderbolt 4連接埠的PC裝置，以及採用Thunderbolt 4連接埠設計的周邊配件將會在今年內推出，其中包含預計推出的多款筆電、基於Project Athena計畫打造裝置也都會搭載Thunderbolt 4連接埠。

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