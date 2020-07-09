時脈達3.1GHz的Snapdragon 865+處理器揭曉！率先用於華碩與聯想新機

如先前預告，Qualcomm果然在華碩準備推出新款ROG Phone 3之前，確認將推出時脈提高設計的Snapdragon 865+處理器，而此次則更確認聯想預計以Legion品牌打造的電競手機，同樣也會以此款處理器打造。

依照Qualcomm說明，Snapdragon 865+處理器原則上與去年底推出的Snapdragon 865處理器並沒有太大差異，同樣以一大核 (Prime core)與三大核構成四組核心設計，並且搭配四組小核構成Kryo 585 CPU，不過在大核採用的Cortex-A77架構CPU原本採用2.84Ghz運作時脈，提昇至3.1GHz。

相比去年推出的Snapdragon 855+處理器最高運作時脈為2.96GHz，此次推出的Snapdragon 865+處理器不僅採用更高運作時脈，更讓手機處理器運作時脈突破3GHz，運算效能則提昇10%左右。

另外，顯示部份雖然同樣維持採用Adreno 650 GPU，但在運作時脈提昇之下，同樣也讓顯示效能提昇10%左右，藉此對應更好的顯示呈現效果。而搭配Elite Gaming設計，則預期能在遊戲運作表現有所提昇。

至於在5G連網部份，Snapdragon 865+處理器依然維持採用連網晶片獨立配置設計，同樣搭載Snapdragon X55 5G連網晶片，因此在5G連網功能表現應該與Snapdragon 865處理器沒有差異。

但是在Wi-Fi連接功能部份，Snapdragon 865+處理器則是採用FastConnect 6900無線模組設計，加入支援Wi-Fi6E規格，讓Wi-Fi連網傳輸速率最高可達3.6Gbps。

目前Qualcomm確定Snapdragon 865+處理器將會率先應用在華碩即將推出的ROG Phone 3，同時也會應用在聯想準備以Legion品牌打造的電競手機，而兩款手機都會在7月22日對外揭曉。

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