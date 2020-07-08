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抓到了！AI生成臉部的假記者、評論員 正在計畫性入侵英文媒體

聯合新聞網 / INSIDE
圖／Ingimage
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目前還不清楚這些假帳號創造者的真實身份，但這些人文章的特定立場卻清晰可見。

根據外媒《The Daily Beast》調查報導，他們發現最少有 19 位假新聞工作者、分析跟政治顧問，正在計畫性地於一系列媒體上，上刊有利於某些中東國家的文章或報導影響輿論，其中不乏用 AI 生成頭像的假帳號。

《The Daily Beast》找出，這些假寫手有的直接盜用他人頭像，有的則是用 AI 生成化身捏造假身份，大多可以追溯到跟「The Arab Eye」跟「Persia Now」這兩個成立與今年 3、 4 月的網站與 Twitter 帳號有關（現在已經被關閉），他們會寫自己的職業是政治顧問或自由記者，分散在歐洲各國首都，而且會在 LinkedIn 帳號上寫出假經歷、假學歷，甚至還會直接盜不常用的真實帳號來躲避查緝。

而這些用 AI 生成的頭像裡不乏出現一些 AI 臉部常出現的 bug，例如其中一個耳朵特別光滑，沒有任何耳垂摺痕，或是牙齒形狀特別詭異；有一些假帳號的頭像則是眼睛、嘴巴和眉毛幾乎完全一模一樣，只有鼻子、髮型有所更動。

目前還不清楚這些假帳號創造者的真實身份，但這些人寫的文章卻有特定的內容偏好，例如主張對伊朗實施更多制裁、批評卡達（目前受到不少中東國家外交抵制），並肯定阿拉伯聯合大公國等某些中東國家的施政。這些文章見報於美國《Washington Examiner》《American Thinker》，或是中東的《The Jerusalem Post》《Al Arabiya》

根據了解，目前 Twitter 已把 16 位這種假作者的帳號停權。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

中東 AI 卡達 假新聞 Twitter

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