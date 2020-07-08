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Uber與三大在地計程車業者合作 服務搶進日本關東地區

聯合新聞網 / 楊又肇

Uber從2018年便與在地計程車業者合作，並且在鄰近本州神戶市、透過明石海峽大橋連接交通的淡路島率先提供服務，後續才將服務擴展至名古屋等關西地區，目前終於宣布進入日本關東地區，並且確定開始在東京地區提供服務。

目前在東京地區提供服務，Uber分別與日之丸交通、東京MK集團，以及Ecosystem三家計程車業者合作，未來更計畫與更多在地計程車業者合作，並且透過旗下Uber Taxi服務提供預約叫車。

依照Uber說明，目前東京地區已經有多達600輛計程車加入合作，服務範圍將涵蓋新宿、丸之內、品川等商業地段，另外也包含澀谷、秋葉原、淺草等東京都內知名景點，預計今年底之前將會覆蓋所有東京都內中心區域。

由於日本境內對於白牌車輛搭乘模式採取嚴格管制，因此Uber在美國境內採與與一般司機合作營運方式，在日本基本上無法推行，因此僅能以與計程車業者合作，並且以政府核准營業車輛提供載客的Uber Taxi服務營運。

而進一步搶進日本關東地區，更顯示Uber將能在日本核心地區提供服務，意味未來在日本推行更多服務項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 日本 東京

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