微軟7月23日舉辦線上直播 預計公佈更多Xbox Series X遊戲新作

微軟宣布，將於美國西岸時間7月23日上午9點 (台灣時間7月24日凌晨12點)以線上形式舉辦Xbox Games Showcase活動，其中預期將揭曉《最後一戰：無限》在內微軟旗下遊戲工作室打造作品。

相較Sony日前揭曉PlayStation 5實際面貌，同時也公佈多款旗下遊戲工作室打造作品，微軟預期在接下來的Xbox Games Showcase活動，同樣也將揭曉旗下遊戲工作室所打造作品，另外將由The Game Award主持人Geoff Keghley在直播內容開始前進行暖場。

而先前消息中，更指稱微軟計畫在此次活動揭曉入門款Xbox新機，預期將是傳聞代號Lockhart，並且可能以Xbox Series S為稱的機種。

此次活動預期將透過YouTube、Twitch頻道進行直播，但並不會透過微軟旗下Mixer服務直播，因為此項服務將於美國西岸時間7月22日終止。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》