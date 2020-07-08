蘋果可能進一步結束與AMD合作關係 將轉以自製GPU元件為重

蘋果在今年度的WWDC 2020宣布，將在年底推出首款採用以Arm架構打造處理器的Mac機種，並且確定將以2年時間逐步擺脫在CPU元件仰賴Intel的情況。而相關消息更進一步指出，蘋果未來也準備擺脫在GPU元件仰賴與AMD合作情況。

依照Twitter用戶＠never_released指出，蘋果在macOS Arm 64位元架構版本作業系統取消支援AMD GPU，顯示未來在採用Arm架構處理器的Mac機種，將會更著重使用蘋果自製GPU設計，而不再仰賴AMD所提供GPU設計。

(圖／擷自Twitter用戶＠never_released個人頁面)

過去蘋果在旗下處理器設計高度仰賴Imagination Technologies旗下PowerVR GPU，直到A11 Bionic處理器開始採用自製GPU設計，進而結束與Imagination Technologies長期合作關係，造成Imagination Technologies後續發展始終不順遂，甚至轉由具中國背景的私募資金Canyon Bridge收購。

不過，在Imagination Technologies再次推出全新A系列GPU設計後，蘋果卻又再次宣布與Imagination Technologies恢復合作，若從此次蘋果宣布將從x86架構的Intel處理器，逐步過渡至Arm架構設計處理器的發展來看，或許未來蘋果以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，將會納入更多Imagination Technologies提供技術。

從架構設計來看，假設蘋果推行採用Apple Silicon處理器的新款Mac機種，透過PCIe連接埠溝通方式使用AMD所提供GPU，顯然還是可行方式，但是相比直接將GPU元件整合進處理器的設計，在整體效益可能就會有不少落差，包含在運算資料傳輸、電力損耗，甚至在裝置內部空間佔比與散熱表現，顯然採用整合所有必要元件設計的處理器會有較明顯效益。

而即便目前蘋果已經投入大量人力開發自有GPU元件，同時應用在A11 Bionic、A12 Bionic，或是A12Z Bionic都有顯著效能表現，但要達到AMD在內業者提供的GPU運算效能，似乎還有一些差距。

以先前曝光數據顯示，Apple Silicon處理器在Geekbench 5上的OpenCL效能測試結果，圖形運算表現幾乎等同Intel Core i7-1065G7，或是AMD Ryzen 5 4500U，但仍無法與搭載獨立顯示卡的機種顯示效能比擬。

因此，如果蘋果接下來期望能以自製處理器取代Intel處理器，同時也準備取代與AMD合作顯示卡，意味在GPU設計部分將必須有更明顯突破，或是藉由與Imagination Technologies恢復合作，進而創造顯示運算效能更高的GPU元件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》