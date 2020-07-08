VMware擴展電信雲認證計畫 加速5G網路服務佈署建置

去年在VMWorld 2019宣布擴展電信雲產品組合，並且因應5G網路服務普及化提供更多應用解決方案，VMware宣布前身為VMware Ready for NFV計畫，並且以升級形式提供佈署應用的VMware Ready for Telco Cloud計畫，將能協助電信網路服務合作夥伴測試其虛擬網路服務，以及雲原生網路應用服務，同時也能確保旗下服務與VMware電信雲平台互通性，以及準備就緒程度。

目前VMware Ready for Telco Cloud計畫已經累積超過35家合作夥伴，同時提供近170項認證服務，此次升級後分別加入VMware Ready for Telco Cloud認證，以及VMware Ready for Telco Cloud基礎架構認證。

其中，VMware Ready for Telco Cloud認證將透過VMware Telco Cloud Automation多雲編配與自動化平台，針對網路功能部署與生命週期維護運作提供認證，並且透過VMware與合作夥伴共同建立符合ETSI標準描述，以及經過驗證測試的Cloud Service Archive (CSAR)的工作流程、資源與元件項目完成認證需求。

而要取得VMware Ready for Telco Cloud認證，必須事先完成VMware Ready for Telco Cloud基礎架構認證，亦即先前提出的VMware Ready for NFV計畫認證項目，包含確保電信網路功能能與VMware電信雲核心基礎架構層互通，並且與VMware符合ETSI標準的vCloud NFV參考架構相容。

此項認證將著重驗證基於VMware Cloud Director，以及VMware Integrated OpenStack的虛擬化基礎架構管理器 (VIM)，接下來也會驗證與VMware Tanzu Kubernetes Grid等元件相容，確保平台架構對於CaaS (容器即服務)形式運作可行性。

完成上述認證後，將能更容易藉由VMware電信雲平台資源佈署各類5G網路應用服務，同時也能加快網路應用服務加速普及化，藉此讓電信服務商能快速回收支出成本，讓收益快速獲得平衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》