VMware擴展電信雲認證計畫 加速5G網路服務佈署建置

去年在VMWorld 2019宣布擴展電信雲產品組合,並且因應5G網路服務普及化提供更多應用解決方案,VMware宣布前身為VMware Ready for NFV計畫,並且以升級形式提供佈署應用的VMware Ready for Telco Cloud計畫,將能協助電信網路服務合作夥伴測試其虛擬網路服務,以及雲原生網路應用服務,同時也能確保旗下服務與VMware電信雲平台互通性,以及準備就緒程度。

目前VMware Ready for Telco Cloud計畫已經累積超過35家合作夥伴,同時提供近170項認證服務,此次升級後分別加入VMware Ready for Telco Cloud認證,以及VMware Ready for Telco Cloud基礎架構認證。

其中,VMware Ready for Telco Cloud認證將透過VMware Telco Cloud Automation多雲編配與自動化平台,針對網路功能部署與生命週期維護運作提供認證,並且透過VMware與合作夥伴共同建立符合ETSI標準描述,以及經過驗證測試的Cloud Service Archive (CSAR)的工作流程、資源與元件項目完成認證需求。

而要取得VMware Ready for Telco Cloud認證,必須事先完成VMware Ready for Telco Cloud基礎架構認證,亦即先前提出的VMware Ready for NFV計畫認證項目,包含確保電信網路功能能與VMware電信雲核心基礎架構層互通,並且與VMware符合ETSI標準的vCloud NFV參考架構相容。

此項認證將著重驗證基於VMware Cloud Director,以及VMware Integrated OpenStack的虛擬化基礎架構管理器 (VIM),接下來也會驗證與VMware Tanzu Kubernetes Grid等元件相容,確保平台架構對於CaaS (容器即服務)形式運作可行性。

完成上述認證後,將能更容易藉由VMware電信雲平台資源佈署各類5G網路應用服務,同時也能加快網路應用服務加速普及化,藉此讓電信服務商能快速回收支出成本,讓收益快速獲得平衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》