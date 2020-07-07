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風光展出卻爆財務危機…前BMW主管創立的豪華電動車 又是一場新創騙局？

聯合新聞網 / 楊又肇

2016年由前BMW主管Carsten Breitfeld，以及前Infiniti主管Daniel Kirchert於南京創立，並且在北京、上海、香港、慕尼黑、洛杉磯與加州矽谷等地設立辦公室，同時前後經歷四輪融資，總計募得人民幣84億元 (約新台幣355億元)的豪華電動車Byton，在今年初於CES 2020宣布與日本丸紅進行新一波融資，同時也預告首款市售電動車M-Byte將於2021年進軍歐洲市場，後續卻傳出財務危機，更宣布從7月1日起暫停營運與所有生產運作，因此也讓更多人質疑是否又是另一個打著電動車名號的騙局。

依照市場消息指稱，本身定位在豪華電動車品牌的Byton，曾以將近人民幣1億元價格由德國供應商Bosch打造其車輛控制器，相較市面多數車輛控制器開發費用約在人民幣數百萬元。

而上海品牌旗艦店開幕時，所有店員制服均量身訂做，同時員工使用名片也以進口環保材質打造，單盒名片費用就達人民幣1000元以上，另外人數約300人左右的北美辦公室在零食採購費用就花掉700萬美元以上，加上今年參加CES 2020展出時，以近30萬美元費用將展示車輛運送至美國，花費金額遠超出約11萬美元的市場行情價格，顯示Byton不僅將本身定位為豪華品牌，在花費幾乎也不作任何控管。

此外，從2018年便開始對外展示旗下電動車，卻一再延後量產車實際進入市場時間，同時也在今年CES 2020風光展出後，開始傳出財務危機，甚至宣布從7月1日起暫停營運與所有生產運作。

不過，無論是前任執行長Carsten Breitfeld，或是目前安任Byton執行長的Daniel Kirchert，在任職期間的差旅費用支出幾乎沒有限制，相比多數新創公司在實際成功前，均設法精簡開銷成本的情況明顯不同，甚至在首款市售車輛都還沒進入市場銷售，最高曾由多達29名副總裁任職，與其他新創公司比較的話，這樣的高管人數也顯得過多。

Byton宣布停止營運後，目前北美與德國境內辦公室人數僅剩下10多人，同時中國境內位於上海與北京的辦公室已經撤租，而南京生產工廠也已經關閉，甚至Carsten Breitfeld早在2019年9月接手由賈躍亭創立電動車品牌Faraday Future執行長職位，顯然接下來面臨的是品牌將從市場消失命運。

雖然Byton提出車款曾可能成為賓士、BMW及奧迪未來高階車款設計參考，更將本身品牌定位在豪華電動車產品發展，甚至也計畫提供各類頂級體驗服務，因此吸引不少市場投資。但從目前Byton營運狀況，加上近年來對展示車款始終未能進入市場銷售，或許又將成為另一個暢談理想的新創騙局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 人民幣 上海 電動車 BMW

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