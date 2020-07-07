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Uber證實已花費26.5億美元收購Postmates 加強餐飲外送服務競爭優勢
更新：Uber在後續釋出聲明中，確認以26.5億美元價格收購Postmates，同時也確認未來Postmates將併入Uber EATS服務，另外此筆收購預計會在明年第一季完成。
雖然先前競爭收購Grubhub失敗，Uber董事會近期則是通過以26.5億美元價格收購餐飲外送服務Postmates的決議，預計與旗下餐飲外送服務Uber EATS合併。
不過，Uber與Postmates均未對此說法做回應。
而依照彭博新聞報導指稱，此項交易將涉及26.5億美元收購金額，同時預計很快就會對外公佈。在完成收購後，Postmates服務將會併入Uber EATS服務項目內，並且由Pierre-Dimitri Gore-Coty負責帶領相關業務。
Postmates成立於2011年，總部與Uber一樣位於舊金山市區，同樣提供餐飲外送服務，與Uber EATS服務形成直接競爭關係，去年獲得2.25億美元融資，使得公司市值成長至24億美元規模。
目前Postmates服務僅在美國餐飲外送服務市場佔8%使用比重，但由於在洛杉磯，以及美國西岸南部有較多使用佔比，因此由Uber收購將能提高Uber EATS服務與DoorDash競爭能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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