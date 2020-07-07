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彌補去年虧損缺口 傳Softbank考慮加速讓Arm恢復上市

聯合新聞網 / 楊又肇

2016年收購處理器架構設計公司Arm，並且在2019年由創辦人暨執行長孫正義透露將讓Arm恢復上市想法後，相關消息指稱目前Softbank已經開始考慮讓Arm在美國那斯達克交易所重新掛牌上市。

以英國劍橋為總部據點，同時在美國聖荷西也設置據點的Arm，過去在2016年由Softbank以240億英鎊價格收購，並且完成私有化之後，近年來持續在處理器晶片設計有所突破，甚至一舉進攻過去認為不可能影響Intel、AMD在內業者主導的伺服器與PC市場。

特別今年由蘋果宣布從原本採用Intel處理器改為本身以Arm架構設計打造的自製處理器，而日本國立研究開發法人理化學研究所與富士通共同開發，以Arm架構為基礎打造的「富岳」更獲得超級電腦前500強首位，更讓市場看好Arm架構設計處理器發展潛能，同時也預期Arm將會有更大成長機會。

從去年孫正義透露將讓Arm在未來5年內恢復上市，相關說法更透露Softbank為了加快從去年高達130億美元虧損恢復，將加快讓Arm恢復上市，以利其出售旗下資產、股權，藉此換取資金。

不過，Softbank並未對此傳聞作任何回應，而Arm方面也未作進一步回覆，但說明將遵循先前Softbank說明預計恢復上市時間規劃。

而相關說法指稱Arm準備在那斯達克交易所重新掛牌上市，主因在於相對容易吸引更高投資機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

孫正義 日本 Softbank Arm

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