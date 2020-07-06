快訊

瞞天過海大騙局？德國Wirecard電子支付的失蹤19億歐元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神經網路蒐集了25,000張雞雞塗鴉後 有人開發出了「只會畫男性雄風」的AI程式

聯合新聞網 / T客邦

神經網路能拿來做什麼？有人用以醫療研究，尋找對抗癌症的方式，但也有人為了反叛精神，以及抗議由科技巨頭所把持的「道德感」，訓練 AI 自行畫出男性的象徵。

你還記得 2016 年時，Google 推出了「Quick, Draw!」這個有趣的實驗性遊戲嗎？透過類神經網路的學習跟預測能力，使用者只要動手進行塗鴉，就能讓 AI 推測出人類原本想要表達的東西。

只不過，人類的天性就是「機車」，Quick, Draw! 推出後很快就被玩壞了，原因是有不少人為了考驗 AI 是否能辨識出「男性生殖器」，於是瘋狂在網頁上「畫雞雞」，而 Google 隨後似乎也刻意關掉了 AI 對老二的辨識能力。

有趣的是，Google 的保守做法引來了 Mozilla 嘲諷，認為科技巨頭不該透過這樣的方式，影響到 AI 科技的進步與發展。Mozilla 在當時甚至聘請設計公司 Moniker，利用 Quick, Draw! 的開源資料集，補上 AI 辨識雞雞的能力並設計出「Do not draw a penis」網站，讓 AI 成功識別出老二後，用文字對話吐槽繪圖者。

現在，另一項不可思議的成就出現了。在 Google 與 Mozilla 的紛爭告一段落後，有人透過 Quick, Draw! 背後的 Sketch-RNN 遞歸神經網絡與多年來所取得的資料集，分叉出全新的 Github 專案「Dick-RNN」，它收集了高達 25,000 張由人類塗鴉的雞雞圖片，藉此訓練 AI 辨識並自行畫出老二。

根據實測，這個 Dick-RNN 所能畫出的雞雞，不單單只有輪廓如此簡單，由於收集了大量的「老二資訊」，AI 甚至可以為自行生成的圖像增加細節，例如毛髮與各式欣賞角度，甚至能夠有不同形狀。

在 Dick-RNN 的 GitHub 頁面上，作者 RichardRNN 提供了 4 個單獨的 Demo，第一個「Main Dick」要求使用者先畫出蛋蛋，AI 會自動補上棒棒等完成後續細節；第二個、第三個 Demo 則差不多，只是可以支援「單根」與「多根」預測繪圖；第 4 個 Demo 最為有趣，使用者什麼都不必畫，只要放著讓 AI 跑，神經網路就會自動產出各種有趣的雞雞塗鴉。

有人會問，Dick-RNN 真的有必要存在，甚至於任何學術應用價值嗎？答案或許是否定的，但它肯定是一種對科技巨頭跟道德約束感的強烈嘲諷。

RichardRNN 說，他堅信「畫老二」在街頭塗鴉當中，是一種反叛藝術的文化象徵，而且道德準則也不應該只掌握在科技大廠手中，人們愛畫什麼就畫什麼，AI 只要照實辨認出來即可。

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Mozilla 抗癌 AI

延伸閱讀

微軟強迫推銷新版Edge引來反彈！使用者批評「跟流氓軟體沒兩樣」

網址加2個字就好！想下載高畫質YouTube影片 這三個好用網站推薦給你

調查揭Google去年支付12億英鎊 與Safari合作預設搜尋引擎

Google買下加拿大人機互動介面設計公司North 打造全新環境運算模式

相關新聞

神經網路蒐集了25,000張雞雞塗鴉後 有人開發出了「只會畫男性雄風」的AI程式

神經網路能拿來做什麼？有人用以醫療研究，尋找對抗癌症的方式，但也有人為了反叛精神，以及抗議由科技巨頭所把持的「道德感」，訓練 AI 自行畫出男性的象徵。

Apple Silicon處理器將以8組高效能CPU與4組低功耗CPU構成

在WWDC 2020上公布以Arm架構設計的蘋果首款PC處理器Apple Silicon，雖然並未具體說明其規格細節，但確定會以台積電5nm製程技術打造，另外則預期採用8組代號「Firestorm」的高效能CPU，以及4組代號「Icestorm」低功耗CPU構成。

在疫情之下、楓林網被破之後…各大影音平台過得如何？

2020 年開春，全世界就迎接著武漢肺炎這隻黑天鵝，全球不少產業深受其害；但其中似乎有一個產業逆勢而起，那就是線上影音串流 OTT。在台灣，緊接著盜版站楓林網遭破獲、台劇則從不久前《我們與惡的距離》、《罪夢者》到今年《誰是被害者》、《做工的人》再掀高峰，到了 7 月又要面對 OTT 專法草案，已激起熱切關注與討論，這半年多的時間對影視文化核心角色之一：影音串流平台來說可稱得上是高潮迭起。

蘋果希望透過為期4個月時間 協助更多人順利申辦Apple Card

針對申請Apple Card遭拒的情況，蘋果推出專屬網站協助這些申請遭拒的使用者能順利獲得批准。

紐約時報不再與蘋果合作新聞提供 原因希望有更高內容自主權

紐約時報證實，未來將不再與蘋果合作新聞內容，原因是希望維持自有新聞報導，以及與讀者互動方式，同時也能符合本身業務運作需求。

Lululemon收購健身鏡品牌MIRROR 擴展數位健身市場

加拿大運動服飾品牌Lululemon宣布，以5億美元價格收購2018年推出數位健身鏡產品的紐約新創公司MIRROR，藉此強化本身健身品牌發展能力。

蘋果取消諸多遊戲合作 希望讓Apple Arcade服務收錄內容更吸引人

為了讓Apple Arcade服務收錄遊戲能吸引更多玩家，蘋果稍早與部分遊戲工作室、開發者終止合作，藉此調整在Apple Arcade服務收錄內容。

3年2000億打造數位化基礎建設 阿里雲助企業度後疫情難關

阿里雲在合作夥伴峰會上，宣布本財政年度將投資20億人民幣 (近新台幣84億元)，賦能全球夥伴後疫情階段加快創新步伐。阿里雲並將協助合作夥伴提升數位化能力，與他們攜手推出新產品和解決方案，惠及各行各業的客戶。

宏碁跨足飲料市場 PREDATOR SHOT掠奪者能量飲7月3日開賣

上週公布諸多新品時，宏碁曾透露將跨足飲料市場，同時內部已經成立飲料部門，預計從7月開始推出自有品牌能量飲料與膠原蛋白飲。而在此次公布消息裡，宏碁更確認PREDATOR SHOT掠奪者能量飲將從7月3日開始於台灣市場銷售。

AWS建立全新航太業務部門 將雲端技術帶到外太空

在美國太空總署NASA藉由「阿提米絲計畫 (Project Artemis)」吸引諸多企業加入衛星發射競爭，使得航太相關技術發展成為目前全新市場機會，而過去協助不少企業投入航太技術發展的AWS，宣布成立全新航太和衛星解決方案業務部門，預期協助加速全球航太和衛星相關產業創新成長。

Google買下加拿大人機互動介面設計公司North 打造全新環境運算模式

Google宣布收購2012年創立的加拿大人機互動介面設計公司North，預期未來將藉由North旗下技術打造全新環境運算互動模式。

以色列研發Lamphone技術 讓間諜能透過燈泡振動竊聽

燈泡也能變成間諜竊聽的工具，這令人匪夷所思的技術根本就像是科幻故事。不過別以為這是開玩笑，這可是以色列研發團隊最新的「Lamphone」技術，它透過觀察燈泡的震動進行竊聽，據稱幾乎可以完整重現對話內容。

熱門新聞

微軟強迫推銷新版Edge引來反彈！使用者批評「跟流氓軟體沒兩樣」

網址加2個字就好！想下載高畫質YouTube影片 這三個好用網站推薦給你

神經網路蒐集了25,000張雞雞塗鴉後 有人開發出了「只會畫男性雄風」的AI程式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。