英國政府希望收購低軌道衛星新創公司 打造自有導航定位系統

雖然順利脫歐，讓英國有更高發展自主權，但相對也少了一些共用資源，例如在歐盟境內廣泛使用的伽列略 (Galileo)衛星定位系統。而為了彌補使用需求，英國政府計畫與印度電信業者Bharti Global共同以5億美元收購稍早宣告破產的美國衛星新創公司OneWeb，預期對半共同持有OneWeb約90%股權，並且計畫透過OneWeb衛星資源打造全新導航定位系統。

原本計畫在今年內透過低軌道運作衛星群提供可達400Mbps、延遲時間約在32ms的無線上網服務，但OneWeb最終無法撐過今年新型冠狀病毒疫情影響，進而對外宣告破產。因此，英國政府便希望透過攜手Bharti Global收購OneWeb，藉此打造全新導航定位系統。

實際上，英國政府也曾評估自行建造衛星導航定位系統，但由於必須花費高達50億英鎊，對於目前的英國政府將是一筆不小支出，因此選擇與Bharti Global收購OneWeb，不僅相對花費成本較少，同時也能更快速藉由OneWeb現有衛星資源建置導航定位系統。

而選擇與印度電信業者Bharti Global合作，除了進一步降低收購成本，同時也能讓Bharti Global旗下，同時也是全球第三大規模的電信服務Bharti Airtel，可透過衛星在南亞地區，以及撒哈拉以南的非洲地區提供便利的無線網路服務。

不過，由於OneWeb提供服務是透過運作高度離地約1200公里的低軌道衛星運作，相比歐盟使用的伽列略導航定位系統，或是美國使用的GPS導航定位系統背後運作衛星均以離地2萬公里高度有明顯差異，加上現階段OneWeb發射上天的衛星數量僅有79顆，遠低於原本預期目標650顆數量，因此能否以此順利打造合適的衛星導航系統，似乎還很難說。

目前英國政府已經開始草擬藉由OneWeb衛星資源建構導航系統相關辦法，但不少學者認為藉由低軌道運作，同時兼具滿足網路傳輸功能需求，甚至現有衛星數量仍不算充足情況下，似乎難以對應眾人連接需求，除非在英國政府與Bharti Global收購OneWeb後，持續投資衛星技術發展，並且比照現有GPS衛星導航定位系統加入軍用等級加密，同時定位可達釐米規模精準效果。

另外，英國政府此項計畫能否順利推行，還是要看美國破產法院接下來是否批准此筆收購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》