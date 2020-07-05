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Apple Silicon處理器將以8組高效能CPU與4組低功耗CPU構成

聯合新聞網 / 楊又肇

WWDC 2020上公布以Arm架構設計的蘋果首款PC處理器Apple Silicon，雖然並未具體說明其規格細節，但確定會台積電5nm製程技術打造，另外則預期採用8組代號「Firestorm」的高效能CPU，以及4組代號「Icestorm」低功耗CPU構成。

雖然目前並未有實際採用Apple Silicon處理器的裝置曝光，但以蘋果日前向開發者提供搭載A12Z處理器的Mac mini形式開發機種，在Geekbench 5上的OpenCL效能測試結果，圖形運算表現幾乎等同Intel Core i7-1065G7，或是AMD Ryzen 5 4500U，意味日後採用Apple Silicon處理器的裝置，在運算效能表現將會更高。

以目前處理器運算效能表現來看，蘋果現行推行的A系列處理器幾乎已經等同，甚至超過主流Intel或AMD處理器運算效能，而藉由Arm架構設計特性更可讓裝置耗電更低，同時也能讓電池續航時間更長。

同時，加上整合類神經網路的人工智慧技術應用、常時連網設計，以及其他更多行動裝置應用功能，若蘋果更進一步整合PCIe、Thunderbolt連接埠等設計，藉此整合外接獨立顯示卡、更多擴充應用裝置，預期可讓未來採用Apple Silicon處理器的Mac裝置能有更多元應用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 Apple WWDC

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