3年2000億打造數位化基礎建設 阿里雲助企業度後疫情難關

阿里雲在合作夥伴峰會上，宣布本財政年度將投資20億人民幣 (近新台幣84億元)，賦能全球夥伴後疫情階段加快創新步伐。阿里雲並將協助合作夥伴提升數位化能力，與他們攜手推出新產品和解決方案，惠及各行各業的客戶。

阿里雲本財政年度投資20億人民幣 賦能全球夥伴在疫情過後加快創新步伐

阿里巴巴集團副總裁、阿里雲智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍在峰會上表示：「阿里雲持續擴展產品和服務，期望能為合作夥伴帶來更多機遇，讓我們可以攜手創新，為客戶提供與時並進的服務，助他們把握業務增長機遇。這項投資反映了我們致力協助合作夥伴將業務與阿里雲整合，共同為全球雲產業創造更大價值。」

創新工場董事長兼首席執行官李開復在會中表示，「我們所處的這個時刻，既面臨著新冠疫情的挑戰，又面對著數位化轉型、雲端運算、5G、互聯網、人工智慧，以及互聯網等新技術為製造業帶來的巨大的機會。現在正是企業去提升公司IT技術最好的時候。」

阿里雲目前與近萬名全球夥伴合作，服務35萬多商業客戶，並持續加大研發投入，促進合作夥伴將產品和服務接入至阿里雲領先的基礎架構平台，推出聯合解決方案，縮短落地時間。目前為止，阿里雲與MongoDB、英特爾 (Intel)、VMware、Salesforce、SAP、紅帽 (Red Hat)等合作夥伴，一起為新零售、金融科技、製造、媒體和娛樂等行業創建了500多個聯合解決方案。

日前阿里雲表示未來3年將再投2000億人民幣 (約合新台幣9000億元)加碼投資數位化新基建，用於雲作業系統、伺服器、晶片、網路等重大核心技術研發和未來的資料中心建設，更宣佈將會在全球範圍內招聘5000名技術人才，涵蓋網路、數據庫、伺服器、晶片和人工智慧領域。

數位工廠落地！廣東50家小家電企業用透過阿里雲效率提升10％

受到新型冠狀病毒疫情影響，中國許多家電產業鏈上游的產品被迫停工，對家電業的產線帶來巨大影響，而提供「小家電」的企業更在應急保障、遠端合作、生產效率、倉儲等方面顯露出侷限。

位於中國廣東省的海倫寶電器、威博電器、博爾家電、科榮電器等50多家小家電企業看準數位轉型可帶來的優勢，借助阿里雲「飛龍工業互聯網平台」打造數位化工廠，幫助企業疫情期間仍能提升生產製造、供應鏈管理、倉儲物流等環節10%的整體效率。

由阿里雲智慧IoT推出的「飛龍工業互聯網平台」根據雲端預算、IoT、人工智慧等技術，打造製造業的訊息系統，能整合製造業的全供應鏈數據，在雲端構建工業大數據平台讓中小企業方便應用數位技術，優化製造流程，帶來商業價值。海倫寶電器是一家集環保電風扇、烘衣機、加濕器等設計研發、生產製造、銷售及安裝為一體的工廠。

自去年，阿里雲與精工智慧、攜客互聯、智森資訊科技等生態夥伴針對海倫寶的生產、營運進行了多面向的數據分析，用3天就幫海倫寶做了整體的諮詢診斷和數位化評估，實現了生產管理數位化、無紙化、即時化管理管控等。

透過強大的報表體系、多樣化資料圖形統計分析等互動更豐富的展現方式，管理人員可以獲得更即時、準確的生產決策分析資料。在疫情期間，海倫寶數位工廠異常回應速度提升35%，設備故障率降低20%，生產管理效率提高了10%。

飛龍工業互聯網平台負責人謝波表示，「在疫情影響下，小家電產業面臨著一系列挑戰與危機，尤其是外貿占比較高的企業受到了很大衝擊。但危機也促使小家電企業加深對數位技術的認識。飛龍平台不僅為大型企業提供服務，更支援中小製造企業打造數位工廠，走向高效、低耗、優質的精益生產模式。」

由阿里雲智能物聯網推出的飛龍工業互聯網平台包含眾多工業軟體，工業解決方案和服務商，以SaaS化、微服務化等形式方便中小企業應用數位技術。目前，廣東省已有約10萬台工業設備導入飛龍平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》