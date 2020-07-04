蘋果取消諸多遊戲合作 希望讓Apple Arcade服務收錄內容更吸引人

為了讓Apple Arcade服務收錄遊戲能吸引更多玩家，蘋果稍早與部分遊戲工作室、開發者終止合作，藉此調整在Apple Arcade服務收錄內容。

依照彭博新聞報導，蘋果近期開始透過終止部分遊戲內容合作，藉此調整Apple Arcade服務收錄作品，並且確保繼續留存作品，以及未來洽談合作內容能持續吸引更多玩家訂閱使用。

目前Apple Arcade服務是透過每月4.99美元價格計費 (台灣地區是以每月170元費用計算)，新訂閱用戶可免費試用一個月再做決定是否繼續使用。而收錄內容均為蘋果平台獨佔，並且可將訂閱服務分享給其他5人共用，同時支援跨裝置遊玩、記錄連動，以及不受任何廣告干擾，以及未來更新、追加內容都無需額外付費的遊玩體驗。

不過，從去年9月中旬開始推行之後，Apple Arcade服務顯然並未受到多數玩家支持，同時持續訂閱使用人數似乎也未能獲得明顯增長。或許因此才使得蘋果開始評估目前簽署合作的遊戲內容是否繼續提供，並且可能透過減少未能吸引足夠玩家遊玩的遊戲，並且增加更多新遊戲，藉此吸引新玩家加入。

Apple Arcade服務原則上會在每週持續增加新遊戲，至今已經累積超過120款遊戲，同時蘋果也會透過提撥資金協助合作遊戲工作室、開發者打造更優質的遊戲作品，資助金額甚至介於100萬美元至500萬美元規模。

但即便與Apple Arcade服務合作的遊戲業者包含CAPCOM、KONAMI、SEGA、樂高、卡通頻道與迪士尼等一線遊戲業者，甚至也包含Final Fantasy之父坂口博信、王友健、Will Wright在內知名遊戲製作人，但目前似乎仍未有明顯話題作品登上Apple Arcade服務，並且讓人留下深刻印象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》