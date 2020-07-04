Lululemon收購健身鏡品牌MIRROR 擴展數位健身市場

加拿大運動服飾品牌Lululemon宣布，以5億美元價格收購2018年推出數位健身鏡產品的紐約新創公司MIRROR，藉此強化本身健身品牌發展能力。

2018年推出第一款產品的MIRROR，是由本身為芭蕾舞者的Brynn Putnam創立，特色是藉由穿衣鏡般大小的數位鏡顯示各類健身運動指示，讓使用者能透過鏡子觀看自己的動作，並且配合指示完成正確運動動作，同時可對應重訓、拳擊、瑜伽、伸展等運動項目，而MIRROR也透過每月39美元訂閱服務提供直播課程，或是讓使用者選擇合適課程進行運動。

而此次由Lululemon以5億美元收購，MIRROR未來將維持品牌獨立繼續運作，同時創辦人暨執行長Brynn Putnam也會繼續留任。

至於收購MIRROR，意味Lululemon未來將不僅以銷售運動服飾為主，更可能進一步藉由結合線上課程銷售旗下產品，同時也預期比照Nike打造數位健身產品，或是與Apple Watch合作模式，藉此拓展更多運動相關市場，同時也能在此波疫情影響下，推動居家運動風氣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》