快訊

美再創單日新高5.6萬人染疫 川普前往總統山看國慶煙火

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Lululemon收購健身鏡品牌MIRROR 擴展數位健身市場

聯合新聞網 / 楊又肇

加拿大運動服飾品牌Lululemon宣布，以5億美元價格收購2018年推出數位健身鏡產品的紐約新創公司MIRROR，藉此強化本身健身品牌發展能力。

2018年推出第一款產品的MIRROR，是由本身為芭蕾舞者的Brynn Putnam創立，特色是藉由穿衣鏡般大小的數位鏡顯示各類健身運動指示，讓使用者能透過鏡子觀看自己的動作，並且配合指示完成正確運動動作，同時可對應重訓、拳擊、瑜伽、伸展等運動項目，而MIRROR也透過每月39美元訂閱服務提供直播課程，或是讓使用者選擇合適課程進行運動。

而此次由Lululemon以5億美元收購，MIRROR未來將維持品牌獨立繼續運作，同時創辦人暨執行長Brynn Putnam也會繼續留任。

至於收購MIRROR，意味Lululemon未來將不僅以銷售運動服飾為主，更可能進一步藉由結合線上課程銷售旗下產品，同時也預期比照Nike打造數位健身產品，或是與Apple Watch合作模式，藉此拓展更多運動相關市場，同時也能在此波疫情影響下，推動居家運動風氣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

健身 品牌 直播

延伸閱讀

在家運動夯！人氣健美女神Youtuber Ashlee：如何練出修長美腿？

半年連丟2節目 小禎沒在怕「準備報復性賺錢」

健身教練車禍後終身坐輪椅 原公司再雇他還讓他調回家

獨／台八男神比肌肌 黃少祺江宏恩陳志強靠這維持胸器

相關新聞

紐約時報不再與蘋果合作新聞提供 原因希望有更高內容自主權

紐約時報證實，未來將不再與蘋果合作新聞內容，原因是希望維持自有新聞報導，以及與讀者互動方式，同時也能符合本身業務運作需求。

3年2000億打造數位化基礎建設 阿里雲助企業度後疫情難關

阿里雲在合作夥伴峰會上，宣布本財政年度將投資20億人民幣 (近新台幣84億元)，賦能全球夥伴後疫情階段加快創新步伐。阿里雲並將協助合作夥伴提升數位化能力，與他們攜手推出新產品和解決方案，惠及各行各業的客戶。

在疫情之下、楓林網被破之後…各大影音平台過得如何？

2020 年開春，全世界就迎接著武漢肺炎這隻黑天鵝，全球不少產業深受其害；但其中似乎有一個產業逆勢而起，那就是線上影音串流 OTT。在台灣，緊接著盜版站楓林網遭破獲、台劇則從不久前《我們與惡的距離》、《罪夢者》到今年《誰是被害者》、《做工的人》再掀高峰，到了 7 月又要面對 OTT 專法草案，已激起熱切關注與討論，這半年多的時間對影視文化核心角色之一：影音串流平台來說可稱得上是高潮迭起。

蘋果希望透過為期4個月時間 協助更多人順利申辦Apple Card

針對申請Apple Card遭拒的情況，蘋果推出專屬網站協助這些申請遭拒的使用者能順利獲得批准。

Lululemon收購健身鏡品牌MIRROR 擴展數位健身市場

加拿大運動服飾品牌Lululemon宣布，以5億美元價格收購2018年推出數位健身鏡產品的紐約新創公司MIRROR，藉此強化本身健身品牌發展能力。

蘋果取消諸多遊戲合作 希望讓Apple Arcade服務收錄內容更吸引人

為了讓Apple Arcade服務收錄遊戲能吸引更多玩家，蘋果稍早與部分遊戲工作室、開發者終止合作，藉此調整在Apple Arcade服務收錄內容。

宏碁跨足飲料市場 PREDATOR SHOT掠奪者能量飲7月3日開賣

上週公布諸多新品時，宏碁曾透露將跨足飲料市場，同時內部已經成立飲料部門，預計從7月開始推出自有品牌能量飲料與膠原蛋白飲。而在此次公布消息裡，宏碁更確認PREDATOR SHOT掠奪者能量飲將從7月3日開始於台灣市場銷售。

AWS建立全新航太業務部門 將雲端技術帶到外太空

在美國太空總署NASA藉由「阿提米絲計畫 (Project Artemis)」吸引諸多企業加入衛星發射競爭，使得航太相關技術發展成為目前全新市場機會，而過去協助不少企業投入航太技術發展的AWS，宣布成立全新航太和衛星解決方案業務部門，預期協助加速全球航太和衛星相關產業創新成長。

Google買下加拿大人機互動介面設計公司North 打造全新環境運算模式

Google宣布收購2012年創立的加拿大人機互動介面設計公司North，預期未來將藉由North旗下技術打造全新環境運算互動模式。

以色列研發Lamphone技術 讓間諜能透過燈泡振動竊聽

燈泡也能變成間諜竊聽的工具，這令人匪夷所思的技術根本就像是科幻故事。不過別以為這是開玩笑，這可是以色列研發團隊最新的「Lamphone」技術，它透過觀察燈泡的震動進行竊聽，據稱幾乎可以完整重現對話內容。

Google將舉辦線上智慧家庭主題研討會 可能公布NEST品牌新品

Google稍早預告，將在美國西岸時間7月8日上午10點 (台灣時間7月9日凌晨1點)以線上形式舉辦一場智慧家庭主題相關的研討會，主要將銜接原本規劃在5月舉辦的Google I/O 2020活動與開發者討論項目。

為智慧手錶帶來全新應用 Qualcomm揭曉Snapdragon Wear 4100系列處理器

Qualcomm宣布推出Snapdragon Wear 4100與Snapdragon Wear 4100+兩款處理器運算平台，將使聯網智慧手錶能有全新設計應用。

熱門新聞

四大電信5G資費出爐！各家「吃到飽」方案比一比

遠傳5G資費出爐 599元起跳 流量用完改4G吃到飽

台灣之星5G破盤價 699元不限速吃到飽

遠傳5G開台資費599起 流量用完改輕速4G吃到飽

蘋果解釋：為何10年了iPad還沒有計算機和天氣應用？

遠傳5G開賣 徐旭東嗆同業「還不太懂 就想比我們快」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。