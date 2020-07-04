紐約時報不再與蘋果合作新聞提供 原因希望有更高內容自主權

紐約時報證實，未來將不再與蘋果合作新聞內容，原因是希望維持自有新聞報導，以及與讀者互動方式，同時也能符合本身業務運作需求。

除了紐約時報，先前英國衛報也確定不與蘋果合作提供新聞內容，因此讓Apple News服務缺少這兩家大型新聞媒體合作項目。

目前與Apple News服務合作的新聞業者包含華爾街日報、洛杉磯時報、紐約客雜誌與Wired雜誌在內媒體，除了提供免費版本，同時也提供以每月9.99美元價格訂閱使用的Plus版本，讓付費使用者能透過Apple News觀看更多新聞內容。

以華爾街日報與蘋果此項服務合作情況來看，每月透過9.99美元訂閱使用Apple News+服務，雖然可以觀看完整由華爾街日報提供內容，但僅限3天以內的文章，同時無法瀏覽更早之前的文章內容，除非使用者改以每月39美元價格使用華爾街日報付費訂閱方案，因此與蘋果之間的合作，對華爾街日報而言並沒有太大影響。

不過，由於蘋果對於新聞內容控管相當嚴格，在Apple News服務內的新聞篩選除了透過演算法排列，重點推薦內容或特定議題內容依然會由蘋果內部團隊策劃，即便是提供內容的合作業者也無法干涉內容呈現排列結果。

而就紐約時報對外聲明，則是強調希望能在新聞報導呈現有更高自主權，並且希望與讀者有更直接互動，並且讓內容運作更符合本身業務需求。不過，從紐約時報原本與Apple News服務合作來看，實際上僅提供部分文章內容，更顯示紐約時報對於蘋果此項服務處於觀望階段，並且在合作一段時間後，決定維持自主營運發展模式。

就蘋果日前對外公布消息，目前Apple News服務每天使用人數已經超過1.25億人，但並未公布有多少比例、人數付費使用Plus版本。

《原文刊登於合作媒體紐約時報證實，未來將不再與蘋果合作新聞內容，原因是希望維持自有新聞報導，以及與讀者互動方式，同時也能符合本身業務運作需求。

除了紐約時報，先前英國衛報也確定不與蘋果合作提供新聞內容，因此讓Apple News服務缺少這兩家大型新聞媒體合作項目。

目前與Apple News服務合作的新聞業者包含華爾街日報、洛杉磯時報、紐約客雜誌與Wired雜誌在內媒體，除了提供免費版本，同時也提供以每月9.99美元價格訂閱使用的Plus版本，讓付費使用者能透過Apple News觀看更多新聞內容。

以華爾街日報與蘋果此項服務合作情況來看，每月透過9.99美元訂閱使用Apple News+服務，雖然可以觀看完整由華爾街日報提供內容，但僅限3天以內的文章，同時無法瀏覽更早之前的文章內容，除非使用者改以每月39美元價格使用華爾街日報付費訂閱方案，因此與蘋果之間的合作，對華爾街日報而言並沒有太大影響。

不過，由於蘋果對於新聞內容控管相當嚴格，在Apple News服務內的新聞篩選除了透過演算法排列，重點推薦內容或特定議題內容依然會由蘋果內部團隊策劃，即便是提供內容的合作業者也無法干涉內容呈現排列結果。

而就紐約時報對外聲明，則是強調希望能在新聞報導呈現有更高自主權，並且希望與讀者有更直接互動，並且讓內容運作更符合本身業務需求。不過，從紐約時報原本與Apple News服務合作來看，實際上僅提供部分文章內容，更顯示紐約時報對於蘋果此項服務處於觀望階段，並且在合作一段時間後，決定維持自主營運發展模式。

就蘋果日前對外公布消息，目前Apple News服務每天使用人數已經超過1.25億人，但並未公布有多少比例、人數付費使用Plus版本。" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》