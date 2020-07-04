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蘋果希望透過為期4個月時間 協助更多人順利申辦Apple Card
針對申請Apple Card遭拒的情況，蘋果推出專屬網站協助這些申請遭拒的使用者能順利獲得批准。
申請Apple Card遭拒的原因，有可能包含個人還款信用記錄不佳，或是背負過高債務等因素，而遭與蘋果合作發行Apple Card的高盛銀行拒絕核卡，因此蘋果希望透過專屬網站描述高盛銀行審核流程細節，並且詳述如何在實際申請核卡前提高個人金融信用，藉此增加核卡成功機率。
蘋果會在專屬網站提供各類提高個人金融信用的作法，並且透過每月進行一次改善進度更新，讓使用者知曉當前個人金融信用是否符合要求，並且能在4個月時間內改善個人金融信用，進而順利申辦Apple Card。
而在個人隱私保護部分，蘋果也強調不會儲存個人身分資訊，同時也不會記錄任何有關使用者財務狀況細節，甚至相關數據也不會提供給高盛銀行用於廣告業務，或是轉售給第三方業者使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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