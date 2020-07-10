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整理包／新冠疫情發威…科技業佈局大亂 下一步怎麼走？

聯合新聞網 / 綜合報導
由於中國爆發新冠肺炎，工廠停工，國外許多車廠因此關閉。圖為武漢本田車廠。 圖／美聯社
由於中國爆發新冠肺炎，工廠停工，國外許多車廠因此關閉。圖為武漢本田車廠。 圖／美聯社

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發突然，令全球產業措手不及，紛紛停工停運防止疫情擴大，然而疫情並未隨之停止，反而逐步擴及全球，各國只好極力降低人口流動減緩傳染速度，甚至出現長達數月的「鎖國期」，商業活動徹底停擺，對全球經濟造成重大打擊。

受疫情與全球股市慘跌拖累，不僅打亂科技業原本佈局，全球勞工因減薪、失業影響而減少購買行動，也連帶影響出貨量及股價。不過，日前Alphabet、蘋果、微軟、亞馬遜等四大科技公司又重返「一兆美元俱樂部」，疫情爆發的半年以來，到底發生什麼哪些轉折呢？


2019年12月，中國武漢市出現多起病因不明的肺炎，由於適逢跨年、春節等連續假期，人口大量流動，疫情也隨之快速擴散，致使中國政府下令封城以遏止疫情蔓延。然而封城措施並未有效阻擋疫情爆發，在春節假期結束後，不僅交通運輸持續停擺、跨國運輸航班大亂，多家企業要求員工休假或在家上班，工廠也無法復工，令全球許多仰賴中國出口關鍵零組件的產業產生連鎖反應，紛紛因缺料停工，供貨吃緊。

中國此波疫情也對科技產業產生莫大衝擊，特別是消費性電子產品，由於上游零組件停工停運，供應不足，下游廠商無法生產，宛如骨牌效應般，許多商品無法生產，已做好宣傳的新品也面臨無法如期上市的囧境，如今年眾所期待的iPhone SE、5G版iPhone（或稱iPhone 12）就一度傳出延期消息，後來儘管iPhone SE如期登場，做為蘋果公司重頭戲的5G版iPhone仍傳出將延至10月之後登場，甚至因美國疫情再度惡化的關係，若再度實施居家管制措施，上市時間很可能再延。

5G版iPhone曾傳出延後發表的消息。 圖／歐新社
5G版iPhone曾傳出延後發表的消息。 圖／歐新社

儘管2月中旬後中國疫情趨緩，工廠陸續復工，歐美各國卻開始陷入疫情大流行，同樣祭出封城、鎖國等防止疫病傳播的策略，各產業紛紛下修年度預測，加上各國股市暴跌，重創經濟外也令民眾開始「縮衣節食」，減少不必要開支，也令各產業雪上加霜。

在此情況下，一些科技產業改投入生產抗疫器材，一方面為疫情供獻心力，同時也為員工生計找出路，鴻海、電競品牌雷蛇（RAZER）皆改造原生產線製作口罩，而病患急需的呼吸器，除鴻海外，飛利浦及特斯拉、通用、福特等車廠也投入製作

電競品牌Razer將產品產線改造成口罩生產產線。 圖／取自twitter@Razer
電競品牌Razer將產品產線改造成口罩生產產線。 圖／取自twitter@Razer


疫情爆發後迅速延燒，不到1個月的時間便有多國皆出現群聚感染的現象，導致各國對人口移動嚴加控管，首當其衝的就是2月底舉行的MWC世界行動通訊大會，在安全考量下，韓國大廠LG首先宣布撤展，隨後Intel、SONY、AT&T、NOKIA等指標性國際大廠也紛紛退出，最後主辦方GSMA（全球行動通訊系統協會）緊急召開理事會議後，宣布取消今年的MWC，此後多項商展、發表會被迫延至下半年舉行或取消，備受關注的新品發表會也改為訊息發布或線上直播。

【全球性電子展】

CES 2020－－1月7日至10日，照常展出。

  • 拉斯維加斯消費電子展，由於展期在新冠肺炎疫情爆發前，是目前唯一照常開展的展覽

MWC世界行動通訊大會－－取消。

  • 全球通訊業與科技業的年度盛事，原訂2月24日至27日於巴塞隆納舉行。

  • 受疫情延燒影響，韓國大廠LG於2月初首先宣布撤展，隨後一周內Intel、SONY、AT&T、NOKIA等指標性國際大廠也紛紛退出，加上疫情未獲有效控制，最後主辦方GSMA（全球行動通訊系統協會）於2月12日緊急召開理事會議後，宣布取消今年的MWC，這也是MWC自1987年開展以來首度停辦。據外媒估算，損失恐達上百億台幣。

  • 原訂6月30日至7月2日舉行的MWC上海展也在4月時宣布取消。

Computex臺北國際電腦展－－取消。

  • 每年6月初於台北舉行的全球性大型科技展，原訂6月2日至6日。

  • 受疫情影響，國內指標性科技大展Computex於3月時宣布延至9月底舉行，並將展期縮至3天。然而儘管台灣防疫表現優異，國際情勢仍嚴峻，技嘉、微星、精英等廠商陸續退出，國際大廠Intel、AMD、NVIDIA也傳出取消參展消息，由於國際展覽與海外買主連動性高，日前主辦單位已宣布今年停辦

  • 第二度因流行性疾病影響展期，前次為2013年SARS期間延至9月舉辦。

IFA 2020－－縮短展期。

  • 因柏林10月24日前禁止舉辦規模超過5000人的活動，原訂9月舉行的全球三大電子展之一IFA 2020於4月時宣布取消實體展演，並考慮改採線上方式進行活動。

  • 經過一個月的商討，IFA 2020決定如期舉辦實體展，但將原訂6日展期縮短至3日，且改採邀請制，不開放民眾參與，不過主辦方透露會準備線上活動讓民眾參與，但細節尚未確定。

  • 三星宣布不參加IFA 2020，會以線上活動取代。

MWC取消，對西班牙的巴塞隆納形成重大打擊。 路透社
MWC取消，對西班牙的巴塞隆納形成重大打擊。 路透社

【全球性電玩展】

2020台北國際電玩展－－停辦，後改為TGS線上系列活動。

E3 2020－－取消。

  • 原訂6月9日至11日，為電玩界最重要展覽之一。

  • 因美國加州疫情嚴重，主辦單位ESA宣布取消，且因不確定疫情何時緩解，故也不會延期。

2020年東京電玩展－－取消實體展演，改以線上方式舉辦。

2019年東京電玩展。 圖／翻攝自東京電玩展官網
2019年東京電玩展。 圖／翻攝自東京電玩展官網

【開發者大會】

臉書F8 2020開發者大會－－取消。

遊戲開發者大會2020－－延至8月4日至6日舉行。

  • 遊戲開發者大會（GDC）為遊戲界年度盛宴，原訂3月16日至20日在美國舊金山舉行。

  • 由於主要遊戲開發商都集中在日本、西歐和美國，皆為確診病例多的地區，狀況稍佳的日本廠商早在鑽石公主號疫情爆發後宣布退出，其後歐美疫情爆發，其他廠商也宣布不參與或改以線上直播方式舉行

Google I/O 2020－－取消。

  • 原訂5月12日至14日舉辦。

  • 原僅宣布取消實體活動，而後考量參與人員與地區的健康與安全，線上線下活動皆取消，而已購買入場券者可獲全額退款，以及購買Google I/O 2021入場券的機會。

微軟Build 2020－－以數位形式舉辦。

蘋果WWDC開發者會議－－採線上形式。

  • 於6月22日至26日舉辦，為首次開放全球以線上形式參與。

  • 6月23日發表iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、macOS Big Sur版本，同時宣布Mac電腦將改採Apple Silicon晶片。

今年的蘋果WWDC全球開發者大會稍早由Tim Cook揭開序幕，因疫情影響，活動全部改以虛擬線上的方式進行。圖／蘋果提供
今年的蘋果WWDC全球開發者大會稍早由Tim Cook揭開序幕，因疫情影響，活動全部改以虛擬線上的方式進行。圖／蘋果提供

【新品發表會】

受疫情影響，各家廠商皆改以線上直播方式發表新品，同時配合5G服務開台，多數新品可支援5G網路。


三星電子與「BTS防彈少年團」聯手發表Galaxy S20+ 5G及Galaxy Buds+ BTS Edition，全套採用搶眼的紫色設計。圖／台灣三星電子提供
三星電子與「BTS防彈少年團」聯手發表Galaxy S20+ 5G及Galaxy Buds+ BTS Edition，全套採用搶眼的紫色設計。圖／台灣三星電子提供

新冠肺炎帶來全面性的衝擊，不只在經濟層面打擊巨大，生活面影響也不容小覷。人們因疫情影響被迫宅在家中，從工作到休閒娛樂皆需仰賴網路運作，如亞馬遜等相關產業便因此受惠。

而急速過彎似的轉變也使得相關產業直面數位轉型的需求，政府也開始依靠多種科技方法防疫，如利用手機定位管理居家防疫者、app預購口罩等。在產業面上，中國停工造成一系列影響也讓許多企業開始思考產業鏈該如何更靈活應變。

遠端工作興起

居家防疫使得遠距科技爆紅，為減少群聚，多數公司、學校改採居家辦公、遠距學習模式，讓許多通訊交流軟體下載量大增，如Zoom遠程會議軟體就在此情況下知名度爆增，雖曾傳出安全漏洞問題，但因上手容易還是廣為人使用。

此外如遠端控制、即時通訊等軟體使用人數也出現大規模成長。除此之外，由於許多資訊會透過VPN、雲端傳輸，也令人們更加關注資訊安全的重要性。

無接觸需求增加

在民生上，為保障自身健康，人們以「不靠近、不接觸、少出門」，如此一來各種免接觸的行動服務便水漲船高，如行動支付、美食外送、線上購物等，既滿足自身需求，更能達到減少與陌生人接觸的風險。此外，由於醫院具高傳染風險，遠距醫療的需求漸增，如台灣在3月時即以遠距視訊的方式，指導帛琉當地醫療人員如何為新冠肺炎疑似病例採檢送驗

不過遠距醫療所需成本高，無法迅速普及，美國疾病管制與預防中心（CDC）便利用微軟的健康管理聊天機器人創建問診服務，民眾可透過詢問「新冠肺炎自檢聊天機器人」來了解自己是否有染病可能，而美國的蘋果用戶也可利用語音秘書Siri進行新冠肺炎症狀諮詢。

「宅」娛樂撐抗疫

由於需要「宅」在家的人數爆增，居家休閒方面也受到重視，因此線上影音平台、線上遊戲、直播等活動成為人們的重要娛樂，如網飛（Netflix）等串流影音平台訂閱用戶大增任天堂的遊戲機Switch持續「鬧機荒」，而其遊戲《動物森友會》因能讓人在虛擬環境中重拾社交生活，也在推出後熱賣。此外，不少人也擔心待在家中過久缺乏運動的問題，因而開始在家鍛煉身體，有英國YouTuber在封城後每天準時直播帶學生做運動，吸引許多觀眾觀看，結果創下最多人觀看的金氏世界紀錄。

產業鏈轉型衝擊

新冠肺炎爆發使得有「世界工廠」之稱的中國必需全面停工、取消國際貨運以減低疫情危害，如通訊設備、汽車、玩具、精品等產業皆受影響，令許多企業思考過度仰賴單一國家生產零件的風險，並考慮把部分重要零件移回本國生產。此後歐美產業受疫情影響接連停工，也讓企業認知到數位轉型的必要性與急迫性，透過互聯網、大數據等方式讓供應鏈更加靈活有彈性。

5G服務成趨勢

受到疫情影響，多數民眾需要遠端工作或線上學習，讓網路使用量大幅增加，對網路需求也更迫切，因此擁有高速、低延遲、廣連結的5G成為發展重點，全球逐漸邁向5G世代，台灣三大電信的5G服務也於7月1日正式開台。

疫情期間對網路的需求加速5G服務成長。 圖／歐新社
疫情期間對網路的需求加速5G服務成長。 圖／歐新社

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