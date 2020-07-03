Google買下加拿大人機互動介面設計公司North 打造全新環境運算模式

Google宣布收購2012年創立的加拿大人機互動介面設計公司North，預期未來將藉由North旗下技術打造全新環境運算互動模式。

雖然Google並未透露實際收購North花費金額，但依照媒體報導指稱，交易金額可能在1.8億美元規模，同時在被Google收購後，North團隊將會加入Google位於加拿大的辦公據點。

2012年創立的North，最早在2013年推出名為Myo的手勢控制臂環，讓使用者能透過抬手等動作操作連接設備，而在2018年則是推出名為Focals的智慧眼鏡，讓使用者能透過第一人稱視角眼鏡各類環境資訊。

不過，North後續宣布終止更新Focals智慧眼鏡，意味此類產品在後續應用並未有具體突出表現，使得North放棄此項產品更新。

而收購North，對於Google而言將能進一步實現環境運算應用，甚至能貼近旗下智慧物聯網發展方向，讓使用者能透過更直覺手勢、聲音等方式與連網設備互動。

在此之前，包含Google在內業者其實就曾預言未來運算模式將不會仰賴單一電腦設備、手機裝置，而是會在不同裝置間交替，並且與人產生運算互動，因此收購North顯然也成為Google邁向環境運算發展的一個環節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》