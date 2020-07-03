AWS建立全新航太業務部門 將雲端技術帶到外太空

在美國太空總署NASA藉由「阿提米絲計畫 (Project Artemis)」吸引諸多企業加入衛星發射競爭，使得航太相關技術發展成為目前全新市場機會，而過去協助不少企業投入航太技術發展的AWS，宣布成立全新航太和衛星解決方案業務部門，預期協助加速全球航太和衛星相關產業創新成長。

AWS此項全新業務部門，將鎖定重新構思航太系統架構、扭轉既有航太企業發展模式，並且協助啟動處理地球與軌道空間資料傳遞的全新服務，以及提供安全、更具彈性，並且符合高度效益的雲端應用解決方案，預計協助政府單位與私人企業推動航太領域發展。

全新航太和衛星解決方案業務部門將由前美國太空部隊太空軍規劃局長，同時本身也從空軍少將身分退役的Clint Crosier擔任負責人，預期藉其過去曾在美國國防部推動新軍事應用服務，以及在過去且33年持續推動航太企業轉型，並且讓各類飛行任務成功經驗，讓各類航太及衛星相關產業創新順利推動。

為了協助推動航太相關技術發展，目前AWS也將旗下雲端應用方案及相關技術擴展至航太領域，並且將與諸如Lockheed Martin、Geollect、Maxar等航太相關企業攜手合作，讓AWS服務進一步應用在航太領域，同時強調做好隨時可打破地球與外太空連接通訊傳輸的限制，藉此創造更多發展可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》