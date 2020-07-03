宏碁跨足飲料市場 PREDATOR SHOT掠奪者能量飲7月3日開賣

上週公布諸多新品時，宏碁曾透露將跨足飲料市場，同時內部已經成立飲料部門，預計從7月開始推出自有品牌能量飲料與膠原蛋白飲。而在此次公布消息裡，宏碁更確認PREDATOR SHOT掠奪者能量飲將從7月3日開始於台灣市場銷售。

依照宏碁說明，PREDATOR SHOT掠奪者能量飲將先透過旗下網路通路Acer Store進行首賣，並且將從7月3日至6日間舉辦的台北多媒體展展開試飲活動，未來也將透過更多銷售通路與推廣活動宣傳此款機能飲品。

此外，宏碁也宣布將使PREDATOR SHOT掠奪者能量飲，成為與Garena合辦2020 Predator League《英雄聯盟》校際盃年度指定飲料，藉此讓此款機能飲料與電競賽事、遊戲活動結合。

在PREDATOR SHOT掠奪者能量飲成分中，將包含可提神、消除睡意的咖啡因，同時也會透過補充牛磺酸降低長時間完遊戲造成疲勞、精神不振及記憶力下降情況，另外也會透過補充維生素B6讓身體產生更多可維持精神的牛磺素，以及維生素B1、B2、B6、B12成分，藉此促進新陳代謝、增加活力。

相比宏碁，Razer在去年早以透過子品牌Respawn進軍機能飲料市場，銜接更多電競相關生態。而Respawn飲品則是以沖泡包形式使用，與宏碁推出的PREDATOR SHOT掠奪者能量飲以鋁罐裝呈現明顯不同，甚至還額外推出Respawn品牌隨行杯，讓使用者能搭配沖泡包使用。

Respawn品牌沖泡飲品實際上源自Razer玩家族群討論項目，過去更曾以Project Venom名稱作為2010年的愚人節玩笑，最終才成為Razer旗下正式商品，在研發過程更參考遊戲界具有影響力的玩家，以及專業電競選手反饋意見，分別推出此款包含藍莓、青蘋果、番石榴、鳳梨等口味的機能飲品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》