三星確定不參加今年IFA 2020！改以線上活動取代

雖然IFA 2020將如期在原訂日期9月3日至5日間舉辦實體活動，但顯然在新型冠狀病毒疫情仍有影響之下，依然讓不少業者有所顧忌。因此，三星不久前便確定不會參與今年度的IFA 2020展出，並且將以線上活動取代，時間也會訂在9月初。

目前暫時還無法確認三星預計透過9月初的線上活動展示哪些內容，但預期會與家電及消費性產品有關。而市場持續有傳聞的新款Galaxy Note 20系列，以及新款螢幕可凹折手機，預期會提前在8月間的活動公布，並且同樣會以線上形式對外公布。

在此波新型冠狀病毒疫情影響之下，即便目前在台灣地區的疫情似乎已經獲得控制，但在歐美、日本等地區依然有疫情問題，因此就算IFA 2020獲准舉辦實體活動，並且計畫透過進場人數限制等方式避免交互感染情況發生，不少廠商還是會基於風險考量而取消參與此類活動。

因此除了三星確定會缺席今年度的IFA 2020，恐怕其他非歐洲在地品牌也會選擇取消參與，甚至也可能造成整個活動可能缺乏足夠參展內容，最終決定取消舉辦。

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