FCC正式認定華為、中興造成國安威脅 將限制電信業者採用其設備

美國聯邦通訊委員會 (FCC)正式將華為與中興列為對美國具國家安全威脅的廠商，意味接下來美國境內電信業者將被禁止使用這兩家企業提供網通設備，自然也無法透過聯邦政府提供補助資金採購這兩家企業所提供產品。

依照美國聯邦通訊委員會主席Ajit Pai說明，基於掌握大量切確證據，認為華為與中興兩家企業確實與中國政府有密切合作關係，因此認定這兩家企業確實對美國國家安全造成威脅，因此將禁止境內電信業者繼續使用這兩家企業所提供網通設備，同時也不能藉由總額達83億美元規模的通用服務基金補助購買這兩家企業所提供產品。

同時，美國聯邦通訊委員會委員Geoffrey Starks更表示，希望美國國會能通過預算審核，協助美國境內網路服務業者更換華為或中興提供網通設備。

而雖然強調掌握切確證據顯示華為或中興對美國產生國家安全威脅，但美國聯邦通訊委員會再相關聲明中，依然未有具體解釋或說明。

這樣的決定後，意味美國境內電信業者將無法再以任何理由繼續使用華為或中興提供網通設備，甚至可能造成偏遠地區或農村環境提供網路服務的業者營運困難，畢竟這些業者過去以來基於預算考量，僅能採購價格相對較低的華為或中興提供網通設備，若無法透過足夠補助汰換設備的話，勢必會讓偏遠地區或農村地區的網路服務受到影響。

過去以來，美國政府始終將華為、中興認定對國家安全造成威脅，甚至直指其網通設備均刻意保留後門設計，以利中國政府監聽需求使用，但即便華為一再對此類指控提出反駁，同時也強調所有產品均符合美國政府規範，但仍被美國政府視為限制對象。

在川普上任成為美國總統之後，對華為、中興的限制相對變得更加明顯，甚至從今年開始規範不得以任何理由利用美國提供技術協助華為、中興等業者設計或製造產品。

不過，由於諸多限制同時也造成美國境內業者發展受限，因此後續由美國商務部放寬限令，允許美國境內業者在許可情況下與華為、中興進行業務往來，理由則是希望增加美國業者在未來5G網路等新技術標準制定有更高話語權。

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