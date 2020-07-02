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為智慧手錶帶來全新應用 Qualcomm揭曉Snapdragon Wear 4100系列處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm宣布推出Snapdragon Wear 4100與Snapdragon Wear 4100+兩款處理器運算平台，將使聯網智慧手錶能有全新設計應用。

Snapdragon Wear 4100系列均以12nm製程打造，除了成為Snapdragon Wear 3100後繼設計，更成為第一款在Snapdragon Wear系列處理器運算平台同時推出強化版本設計款式。

在處理器設計部分，Snapdragon Wear 4100系列均採用4組Arm Cortex-A53架構CPU，搭配Adreno 504等級GPU，而Snapdragon Wear 4100+版本差異則在於搭載數位訊號處理器、電源管理器、影像處理器與網路連接等構成元件不同。

其中，Snapdragon Wear 4100+相比先前推出的Snapdragon Wear 3100在整體運算效能更有高達85%差距，另外也加入支援LPDDR3記憶體與對應1600萬畫素相機的雙影像處理器，藉此對應更快的app啟動、同步效率，同時也能在操作表現實現更流暢且回應更快的互動體驗，甚至也提昇相機拍攝效果。

配合本身支援4G LTE連網功能與雙天線設計，Snapdragon Wear 4100系列同時也能對應更低耗電運作與更具平衡性的電源管理特性，更可透過常時啟動、基於Arm Cortex-M0設計的協同運算處理器對應更快操作體驗，以及常時運作功能，例如心率、睡眠偵測，或是對應快速喚醒、使用計步器或鬧鐘等功能設定。

而透過重新調整的電源管理模式，更讓定位效果與藍牙5.0配對連接更為穩定，同時也能讓電力損耗降低25%比例以上，並且延長裝置平均使用電力時間。

目前Snapdragon Wear 4100系列將應用在Suunto、小天才和出門問問旗下新款智慧手錶，本身也能對應Android開放平台 (AOSP)與同樣基於Android作業系統的Wear OS。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠 智慧手錶 Qualcomm

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