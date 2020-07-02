Google將舉辦線上智慧家庭主題研討會 可能公布NEST品牌新品

Google稍早預告，將在美國西岸時間7月8日上午10點 (台灣時間7月9日凌晨1點)以線上形式舉辦一場智慧家庭主題相關的研討會，主要將銜接原本規劃在5月舉辦的Google I/O 2020活動與開發者討論項目。

除了預期會針對支援Google Assistant的連網家電設計，或是相關應用服務設計進行討論，或許Google也準備公布日前有消息傳出代號「Prince」的新款NEST品牌智慧喇叭，或是代號「Sabrina」的新款Android TV裝置。

另一方面，在蘋果先前於線上形式舉辦的WWDC 2020宣布，將使HomeKit相容裝置支援Google Assistant，以及亞馬遜Alexa數位助理服務，或許Google在接下來的這場研討會上也會說明與HomeKit連動細節，讓更多連網家電能跨平台串接使用。

此次活動除了將由Google智慧家庭生態體系產品管理部門總監Michele Turner主持主題演講，同時也將邀請包含Vizio、IKEA、Tuya、LG在內品牌參與討論，另外也預期會公布更多Google在智慧家庭應用技術方案。

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