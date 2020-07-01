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被員工唾棄、被星巴克等大客戶撤廣告...FB怎會走到「內外交迫」的狼狽地步？

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
路透
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摘要

1.近期FB臉書因為放任平台上的仇恨言論，遭各大廠聯合抵制。許多知名品牌如消費商品巨頭聯合利華、可口可樂、星巴克都接連響應撤下廣告，週五（26日）臉書股價大跌8.3%，市值蒸發近560億美元，佐伯格身價跟著慘跌超過70億美元。

2.臉書面對內部和廣告商的抗議，一改原本堅持政策的做法，佐伯格親自發文說明，將標籤平台上違反守則的內容。

臉書向來以「讓所有人都能發表意見」為核心理念，近期卻因為放任平台上的仇恨言論，遭各大廠聯合抵制。許多知名品牌如電訊龍頭威訊（Verizon）、消費商品巨頭聯合利華、可口可樂，就連星巴克都接連響應撤下廣告，《彭博》（Bloomberg）報導，週五（26日）臉書股價大跌8.3%，市值蒸發近560億美元，佐伯格身價跟著慘跌超過70億美元（約新台幣2000億）。

內外交困的臉書

事實上，社群平台面對內容審查壓力，已不是新鮮事。隨着社會媒體逐漸變成人們生活幾乎不可或缺的一部分之後，人們認為社群平台利用各種廣告貼文獲利，因此有必要對部分內容負起管控責任——例如涉及恐怖主義、煽動暴力等內容。

過去，臉書始終將自己定位為「維護言論自由」的平台，不負責管控內容。但此次風波，不只是普通用戶，臉書員工罷工，加上廣告商抵制抗議，公司似乎陷入了前所未有的內外交困的狀況。

《紐約時報》（The New York Times）指出，六月初，臉書員工就曾因為公司不審核政治人物的言論，感到不滿；加上因警方執法過當導致黑人佛洛伊德死亡，在全美引發抗議，演變成種族歧視抗爭活動，不少人開始在Facebook服務平台聲援，或是表達個人意見，同樣未見Facebook針對此類言論進行處理，而發起「罷工」運動。

幾天後，佐伯格（Mark Zuckerberg）稱公司支持黑人社區，並表示臉書還要做更多以保護人們的安全。事情並沒有因為佐伯格的現身說法而落幕，因為臉書仍然沒有具體行動。

臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。美聯社
臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。美聯社

為呼籲臉書打擊平台上的仇恨言論，民權團體發起了「#StoptheHateforProfit」（#拒絕以仇恨換取獲利）活動來抵制臉書。這個運動要求企業透過打擊臉書的主要收入來源，表達不滿。廣告收入佔臉書收入將近99%。

多家廣告告商停止在臉書上投放廣告。戶外運動品牌The North Face、電影發行商Magnolia Picture、服裝連鎖店Eddie Bauer等十幾家公司都已經撤走廣告。而加入的公司數量持續增加。根據《金融時報》（Financial Times），臉書高層管理人員波茲（Neil Potts）在與廣告公司的會議中承認，公司正在經歷一次信任危機。

除了這些問題，美國政治問題與臉書也息息相關。《CNN》報導，過去臉書就多次面對民主黨的批評，如今該黨總統候選人拜登在民調上領先川普，也不斷要求臉書刪除有關選舉的假訊息，包括川普本人的發文。若未來拜登真的入主白宮，臉書恐怕得大難臨頭。

FB讓步？

面對抵制潮，根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal），臉書全球業務部副總埃弗森（Carolyn Everson）給廣告商的電子郵件中表示：「我們不會因為收入壓力而改變政策，我們是根據原則而非商業利益來制訂公司政策的。」表達臉書堅持政策的立場。

不過，後來佐伯格還是宣布推出補救措施，包括禁止任何聲稱特定種族、宗教、性取向或移民資格人士威脅個人安全或健康的廣告，和標籤可能違反守則的內容。

他還說，臉書同樣會標籤政治人物具新聞性但違規的貼文，連美國總統川普的發文也不例外。他承諾臉書會採取更多措施，打擊選舉相關的不實資訊，像是將選舉相關的內容加入標籤，引導用戶接觸國家和地方選舉官員提供的正確消息。

康乃爾理工學院教授艾森斯塔特（Yael Eisenstat）告訴《紐約時報》：「這個改變是重要且有益的。臉書早該這麼做，顯然此次抵制有讓他們感到壓力。」

不過，也有不少人仍認為臉書相較其他社群媒體，打擊假訊息或仇恨言論的腳步慢半拍，同時也認為臉書是在情勢逼迫之下才做出讓步，甚至實際所做調整依然有限。

（參考來源：BloombergCNNFinancial TimesThe New York TimesThe Wall Street Journal

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