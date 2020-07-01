Gogoro Eeyo 1系列輕量智慧電動自行車登台 限定配色同步亮相

日前確認啟用全新「Eeyo」品牌，並且宣布推出Gogoro Eeyo 1，以及Gogoro Eeyo 1S兩款輕量智慧電動自行車後，Gogoro今日 (7/1)宣布兩款電動自行車在台上市消息，並且在台北101正式啟用全球首家Gogoro Eeyo概念店，更宣布推出Gogoro Eeyo 1s 101限定款配色「極光靛」，預計在Gogoro Eeyo概念店獨家銷售。

此次發表活動中，Gogoro更確認提供「雲朵藍」、「暮靄橙」二款配色的Gogoro Eeyo 1將以新台幣11萬9980元價格銷售，而提供「暖白」配色的Gogoro Eeyo 1s售價則是新台幣13萬9980元。

前200名購買Gogoro Eeyo 1的消費者，將可獲得升級以CNC鑽切與陽極處理的Eeyo Smartwheel台灣限定版「太空灰鋁合金輪轂」。

至於此次宣布在Gogoro Eeyo概念店獨家銷售的Gogoro Eeyo 1s 101限定款配色「極光靛」，建議售價則是新台幣16萬8101元，將同時配置Eeyo品牌駐車充電器與專屬手機架。

其中，「極光靛」將採用3K平織碳纖維與Gogoro手工打造漸層塗裝，讓車身展現若隱若現如幻彩般的炫麗。

除了宣布以台灣作為Gogoro Eeyo系列首賣地點，Gogoro更宣布接下來更計畫進入歐洲、美國等市場銷售。而此在台北101啟用概念店，並且開放預約試乘與銷售之外，同時也會透過部分Pentagon指定門市銷售，而特定Gogoro門市也會在七月下旬開放銷售。

而依照先前說明，Gogoro未來也有可能藉由Eeyo1系列車款打造更多新產品，或是新服務，甚至也預期能與自行車品牌、製造商攜手合作。

鎖定城市通勤使用的Gogoro Eeyo 1系列

Gogoro Eeyo 1系列採用具設計感的無立管車架，搭配動力強勁的Eeyo Smartwheel，並且額外推出重量更輕盈的Eeyo 1S。

兩者均採用全碳纖維輕量化車架與前叉，並且搭配Gates高張力碳纖維複合皮帶，同時無需額外以潤滑油品保養。而Eeyo 1s進一步在座管、車把手、輪組採用碳纖維材質，因此整體車重僅11.9公斤，Eeyo 1則在座管、車把手、輪組採用鋁合金材質，因此整體重量相對較重，但其實也僅有12.5公斤。

至於兩者採用動力，則是採用非更換電池設計的Gogoro Eeyo Smartwheel電驅動力系統，其中同樣以Gogoro旗下技術打造輸出動力更大的馬達，並且將各類感測元件、電池與連線功能元件整合進車輛輪轂。

其中更以扭力感測元件偵測使用者踩踏力道，藉此即時輸出合適輔助動力，並且讓動力輸出更為流暢，讓騎乘感受更加平順且自然，同時也能讓使用者以更省力形式騎乘車輛。

另外，使用者也能透過Eeyo app與Gogoro Eeyo Smartwheel電驅動力系統連動，藉此確認車輛騎乘相關數據，並且能切換提高輔助動力的騎乘模式，或是可延長騎乘距離的Eco模式，而在車輛處於低電量情況時，Gogoro Eeyo Smartwheel電驅動力系統也會自動換至Eco模式，同時限制輔助動力。

騎乘距離方面，Eeyo 1系列在競速模式約可提供65公里騎乘續航表現，基本上可對應城市內三天左右的騎乘通勤需求，而開啟Eco模式的話，則可將續航能力增加至90公里以上。

充電部分，Eeyo 1系列並未採用隱藏充電介面設計，僅需將充電器插上後輪轂即可進行充電，而隨附充電器除了具備堅固耐用特性，同時也能藉由小巧體積隨身攜帶使用。此外，Gogoro也將提供可選購駐車充電器，只需將Eeyo 1系列駐架即可進行充電，同時也能讓車輛穩固擺放。

安全部分，Eeyo 1系列均搭載自動上鎖功能，當使用者離開車輛一定距離後，內建馬達就會自動中斷電力，並且完成上鎖，避免遭他人擅自騎乘。

與Gogoro系列車款相同，Eeyo 1系列也能配合Eeyo app連動，透過OTA方式獲取韌體更新，藉此讓車輛可持續獲得新功能，或是針對騎乘體驗進行最佳化調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》