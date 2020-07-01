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Google搜尋AR技術重現恐龍 一秒走進侏羅紀世界

中央社 / 台北1日電
現在只要在Google搜尋「暴龍」，即可透過AR功能在螢幕上進行虛實互動。圖／Google台灣提供
現在只要在Google搜尋「暴龍」，即可透過AR功能在螢幕上進行虛實互動。圖／Google台灣提供

去年Google搜尋導入擴增實境（AR）技術，讓使用者透過手機和多種虛擬動物互動、拍照。今天Google宣布將電影「侏羅紀世界」的恐龍呈現於Google搜尋，透過AR技術就能檢視多種恐龍的樣貌。

Google在官方部落格發文說明，這次與UniversalBrand Development、Amblin Entertainment以及Ludia等公司合作，將電影「侏羅紀世界」中的10種恐龍帶到Google搜尋中，使用者可以看著巨大的暴龍在自家客廳踏著腳，或觀察腕龍聳立在附近樹上的樣子。

現在起，Google搜尋使用者可以透過AR看到的「侏羅紀世界」恐龍包括暴龍、迅猛龍、三角龍、棘龍、劍龍、腕龍、甲龍、雙脊龍、翼龍和副櫛龍。

Google表示，使用者可以用行動裝置在Google上搜尋恐龍，然後點選「透過3D模式檢視」來旋轉或放大，並近距離查看。藉由AR技術，可以將恐龍帶到使用者所在空間並調整大小，透過和周遭的物件比較，了解恐龍究竟有多大。在Android裝置上還可以調高音量設定，聆聽每種恐龍的腳步聲和吼叫聲。

Google也透露，本次推出的10種AR恐龍中，在台灣的搜尋排行榜前3名依序為暴龍、迅猛龍及三角龍。

恐龍 Google AR

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