快訊

影／不滿中火重啟二號機 議員絕食48小時後遭強制送醫

不繳就是不繳！ 近五年欠稅大戶誰最狂

Airbnb推出深度清潔標準 讓使用者更安心選擇住宿

聯合新聞網 / 楊又肇

因應新型冠狀病毒在台灣地區有所控制，並且讓國內旅遊景氣復甦，Airbnb宣布在台推出深度清潔計劃，希望透過針對清潔與衛生的統一標準作為旅宿業界標竿。

此項深度清潔計畫是依照世界衛生組織指導，並且參考包括美國公共衛生服務軍官團前指揮官Vivek Murthy，以及多名旅宿、醫療衛生領域專家共同討論制定，同時在台灣地區也與在地學者專家合作，其中更由積極向大眾宣傳防疫清潔和消毒技巧的台大化工系副教授康敦彥參與台灣版本標準審核。

此外，Airbnb同時攜手世界旅遊觀光協會 (World Travel and Tourism Council；WTTC)建立多元旅宿業通用準則，目前也已獲得安全旅行標章認證。

Airbnb推行的深度清潔計劃，預計在未來幾週逐步在台灣推出，將向房東提供清楚明確的指引步驟，協助以最高標準清潔、消毒提供房源，不僅讓房客住宿時能安心，更可預防疫情再度傳播。

而參與此項計劃的民宿房東，將可在旅宿介紹頁面獲得特別徽章，方便旅客識別、預訂這些符合共享旅宿業界最嚴格清潔標準的房源。除了採用Airbnb深度清潔指引，房東也必須遵循當地政府或衛生部門指示，確保旅宿乾淨衛生。

依照Airbnb看法，在疫情逐漸獲得控制之下，旅客將會對住宿環境清潔有更高標準，因此房東提供房源能否符合更嚴謹衛生標準，將成為決定住宿先決條件，同時也會影響台灣地區旅遊市場重建，因此建立能在多元旅宿業內被廣泛應用，並且讓小型業者也能遵循的清潔標準，將有助促進旅遊市場復甦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb 房東

延伸閱讀

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

交通部「紓困3.0」7月上路 旅宿業員工每月補助2萬

夏季旅遊回溫！旅館搶生意 競爭誰更「清潔」

他到韓國住宿超愛這房型台灣卻沒有 網突破盲點

相關新聞

印度全面封殺59款中國App！TikTok、微信和百度皆入列

中印邊境緊張局勢蔓延，印度政府29日宣布，基於對其主權、國家安全和公共秩序構成威脅，全面禁用59款中國App。

Unity將針對Apple Silicon處理器提供合適遊戲引擎設計方案

蘋果於WWDC 2020確認，最快今年底開始推行採Arm架構設計Apple Silicon處理器的新款Mac機種，同時也透露將以2年時間完成從現有Intel處理器設計過渡至Arm架構設計後，Unity很快地也確認將針對Apple Silicon處理器運算環境提供合適的遊戲引擎設計方案。

NVIDIA釋出新版GPU虛擬化軟體vGPU 攜手VMware、SUSE推廣應用

NVIDIA從很早之前就已經提供GPU虛擬化服務，同時去年更與VMware攜手合作，將GPU加速資源帶到VMware旗下虛擬化應用。而在此次公布消息中，NVIDIA更宣布將從7月起推出新版GPU虛擬化軟體vGPU，藉由GPU虛擬化方式協助更多遠距辦公時的運算需求，或是針對設計師、藝術家等創作需求提供額外GPU運算表現，甚至也能推動需要大量運算效能的科學研究。

Airbnb推出深度清潔標準 讓使用者更安心選擇住宿

因應新型冠狀病毒在台灣地區有所控制，並且讓國內旅遊景氣復甦，Airbnb宣布在台推出深度清潔計劃，希望透過針對清潔與衛生的統一標準作為旅宿業界標竿。

更多廣告商揚言 抵制投放Facebook廣告活動擴大至全球範圍

雖然近期在面臨輿論，以及廣告商發起抵制投放廣告活動的壓力下調整政策，將針對政治人物在Facebook發表不當言論標示警告標籤，但顯然仍無法平息眾多廣告商的抵制聲浪，甚至揚言將讓廣告抵制活動自美國境內擴散至全球範圍。

介入私人企業？美國政府計畫推動境內企業收購Ericsson或Nokia

除了日前證實將放寬美國企業與華為等中國業者合作，藉此增加美國在未來5G網路技術標準制定時的話語權，相關消息更指稱美國政府考慮介入私人企業營運方針，其中預期推動美國科技業者收購諸如如Ericsson或Nokia等歐洲大型網通技術業者。

國軍退輔會藉VDI 實現更有效率的疫情遠距工作

在今年新型冠狀病毒疫情影響，國軍退除役官兵輔導委員會在行政院推動下，針對未來疫情一旦擴大，或是有其他情況影響，造成辦公環境改變，或是工作人員可能遭隔離時，必須維持日常公務正常運作的需求，在今年3月上旬決定採用VDI (Virtual Desktop Infrastructure,虛擬桌面架構)解決方案，使工作人員在家也能維持遠距工作，同時不影響原本工作模式。

因疫情影響與銷售模式改變 微軟決定關閉所有實體零售店面

基於新型冠狀病毒疫情影響，加上目前零售市場型態與自身營收模式改變，微軟宣布調整其零售業務發展策略，確定將關閉所有實體零售店面。

搶食5G新商機 經濟部帶頭串接平台打造國家隊

5G時代將來臨，台灣以資通訊設備聞名全球，同樣瞄準新錢潮，經濟部擬定策略，主打5G應用服務作為開拓市場主軸，透過軟硬體包裹式服務...

5G「科幻場景」成真 消費端應用蓄勢待發

台灣5G鳴槍，電信業超前部署，娛樂影視、VR、雲端遊戲等5G消費者應用蓄勢待發，有望拉抬營收，而5G也促使電信業廣結盟案例倍增...

抗爭一年半拆除基地台後訊號竟滿格！鄉民質疑「當初幹嘛蓋」

最近基地台拆掉導致整個村沒訊號的新聞還真不少，先前有彰化縣和美鎮，最後因為基地台重新打開而解決了問題，再來是嘉義縣水上鄉，三座基地台已經拆光了再抱怨沒訊號，現在還沒有解決。不過，在眾多拆基地台的消息中，還有彰化田尾鄉也有拆基地台的消息，在本月15日拆掉基地台後，民眾拿出手機卻發現訊號還是滿滿的，因此質疑電信公司「當初幹嘛要蓋」。

偷看用戶剪貼簿！iOS 14新安全通知揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

iOS 14 加強了隱私通知及各項安全把關功能，意外讓人發現抖音會在未經過使用者同意的情境下存取剪貼簿，並且在後續開發者回報中發現包括 Facebook 等知名 app 也有相同狀況。目前 iOS 14 只供開發者下載測試。

熱門新聞

唐鳳還在用懷舊手機…網驚「有啥特殊功能」 本尊現身親回

5G何時該升級？ 3C達人：完全不急

徐旭東：遠傳5G資費大概會跟著帶頭者走

台灣開啟5G新生活 8大關鍵問答一次看

中華電董座謝繼茂：5G要像4G這麼便宜還需要一點時間

遠傳電信、台灣之星預計7月3日公布5G資費 亞太電信要再等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。