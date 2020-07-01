Airbnb推出深度清潔標準 讓使用者更安心選擇住宿

因應新型冠狀病毒在台灣地區有所控制，並且讓國內旅遊景氣復甦，Airbnb宣布在台推出深度清潔計劃，希望透過針對清潔與衛生的統一標準作為旅宿業界標竿。

此項深度清潔計畫是依照世界衛生組織指導，並且參考包括美國公共衛生服務軍官團前指揮官Vivek Murthy，以及多名旅宿、醫療衛生領域專家共同討論制定，同時在台灣地區也與在地學者專家合作，其中更由積極向大眾宣傳防疫清潔和消毒技巧的台大化工系副教授康敦彥參與台灣版本標準審核。

此外，Airbnb同時攜手世界旅遊觀光協會 (World Travel and Tourism Council；WTTC)建立多元旅宿業通用準則，目前也已獲得安全旅行標章認證。

Airbnb推行的深度清潔計劃，預計在未來幾週逐步在台灣推出，將向房東提供清楚明確的指引步驟，協助以最高標準清潔、消毒提供房源，不僅讓房客住宿時能安心，更可預防疫情再度傳播。

而參與此項計劃的民宿房東，將可在旅宿介紹頁面獲得特別徽章，方便旅客識別、預訂這些符合共享旅宿業界最嚴格清潔標準的房源。除了採用Airbnb深度清潔指引，房東也必須遵循當地政府或衛生部門指示，確保旅宿乾淨衛生。

依照Airbnb看法，在疫情逐漸獲得控制之下，旅客將會對住宿環境清潔有更高標準，因此房東提供房源能否符合更嚴謹衛生標準，將成為決定住宿先決條件，同時也會影響台灣地區旅遊市場重建，因此建立能在多元旅宿業內被廣泛應用，並且讓小型業者也能遵循的清潔標準，將有助促進旅遊市場復甦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》