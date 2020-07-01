Unity將針對Apple Silicon處理器提供合適遊戲引擎設計方案

蘋果於WWDC 2020確認，最快今年底開始推行採Arm架構設計Apple Silicon處理器的新款Mac機種，同時也透露將以2年時間完成從現有Intel處理器設計過渡至Arm架構設計後，Unity很快地也確認將針對Apple Silicon處理器運算環境提供合適的遊戲引擎設計方案。

依照Unity表示，最快會在未來幾週內釋出支援Apple Silicon處理器運算環境使用的Unity 2020.2 beta版本，藉此讓未來基於Arm架構設計的Mac機種也能順利使用Unity遊戲引擎資源，並且讓更多遊戲、圖像運算應用內容可以順利在新款Mac上運作。

由於先前Unity就已經針對Arm架構運算環境提供不少應用資源，因此針對同為Arm架構設計的Apple Silicon處理器打造合適應用內容，理論上不會有太大難處，但或許還是會面臨部分處理器指令集相容情況，但相比架構差異顯著情況，應該都還算容易解決。

不過，由於蘋果先前已經說明不再支援OpenGL API，而會要求開發者轉向使用自有Metal API資源，因此對應Apple Silicon處理器使用的新版Unity也預期會整合Metal API資源，讓應用內容可以在新款Mac硬體環境透過Metal API完整存取顯示卡運算資源。

至於目前Unity競爭對手EPIC Games，則尚未透露是否計畫針對Apple Silicon處理器運算環境提供新版Unreal Engine遊戲引擎資源。

而另一方面，讓更多開發者較關注的部分，未來蘋果與AMD在顯示卡合作部分是否仍會繼續，目前顯然還沒有具體消息，但是從AMD去年宣布與三星攜手合作，某種程度上應該也能推測日後也可能以相同模式與蘋果合作，例如與Apple Silicon處理器以協同運算形式使用，或是透過PCIe 4.0等規格連接。

至於雖然蘋果與Intel處理器合作關係將告一段落，但應該不會影響Mac機種採用Intel Thunderbolt 3連接埠設計，畢竟Intel已經將Thunderbolt 3連接埠對外開源提供使用，同時本身也與USB-IF提出的USB-C連接埠形式整合，並且與新版USB 4.0規範相容，因此未來新款Mac機種依然可以使用Thiunderbolt 3連接埠使用各類周邊，甚至使用外接顯示卡等硬體設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》