NVIDIA釋出新版GPU虛擬化軟體vGPU 攜手VMware、SUSE推廣應用

NVIDIA從很早之前就已經提供GPU虛擬化服務，同時去年更與VMware攜手合作，將GPU加速資源帶到VMware旗下虛擬化應用。而在此次公布消息中，NVIDIA更宣布將從7月起推出新版GPU虛擬化軟體vGPU，藉由GPU虛擬化方式協助更多遠距辦公時的運算需求，或是針對設計師、藝術家等創作需求提供額外GPU運算表現，甚至也能推動需要大量運算效能的科學研究。

GPU虛擬化服務，實際上就是藉由網路傳輸方式使用遠端GPU運算效能，讓一般未搭載高效能繪圖卡的電腦設備也能發揮顯著圖像運算效果，甚至也能在手機等行動裝置完成複雜內容運算，而在需要佈署大量運算效能的公司行號，或是大型企業，同樣可以藉由GPU虛擬化服務建置必要運算需求。

隨著網路傳輸技術成長，GPU虛擬化應用也越來越成熟，甚至也能廣泛應用在超算領域，以及複雜的科學研究，同時也使此類運算需求可以不受地理限制，藉由網路傳輸即可在任何地點進行協同運算。

在今年新型冠狀病毒疫情影響之下，不少企業員工均以遠距形式工作，因此GPU虛擬化服務也扮演重要解決方案，讓更多人在家能透過網路連接方式結合GPU虛擬化服務應用，讓家中電腦設備依然可以順利完成複雜運算需求。

此次宣布從7月開始推出新版GPU虛擬化軟體vGPU，並且宣布與Linux作業系統發行商SUSE合作，在其Linux企業伺服器佈署GPU虛擬化服務應用，同時可藉由虛擬化管理程序 (Hypervisor)直接控管vGPU應用項目。

另外，藉由NVIDIA vComputeServer軟體也能針對人工智慧、資料科學作業需求導入GPU虛擬化服務應用，藉此讓此類運算需求可快速導入更大GPU加速運算資源，同時也能依照運算規模進行彈性擴充。

至於NVIDIA CloudXR技術則可透過RTX系列GPU與vGPU軟體，搭配5G網路與Wi-Fi網路提供穩定虛擬實境或擴增實境體驗，並且可在4K解析度下對應120Hz VSync顯示效果，讓使用無線傳輸方式呈現視覺影像的裝置可提供更流暢沉浸體驗。

依照VMware說明，目前企業可在vSphere 7環境下與NVIDIA Quadro虛擬工作站 (Quadro vWS)結合，並且透過NVIDIA CloudXR技術穩定執行各類虛擬實境或擴增實境內容運算，同時透過VMware Project VXR將內容以串流形式傳遞至獨立運作頭戴裝置呈現。

同時，藉由GPU虛擬化服務推動運算效能，同時也能降低運算端的硬體建置需求，並且能減少關連運算成本支出，甚至也能確保運算資料安全，藉此對應更具彈性運算成效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》