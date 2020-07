以色列研發Lamphone技術 讓間諜能透過燈泡振動竊聽

燈泡也能變成間諜竊聽的工具,這令人匪夷所思的技術根本就像是科幻故事。不過別以為這是開玩笑,這可是以色列研發團隊最新的「Lamphone」技術,它透過觀察燈泡的震動進行竊聽,據稱幾乎可以完整重現對話內容。

Lamphone 技術由以色列的內蓋夫本古里安大學 ( Ben Gurion University of the Negev ) 和 魏茲曼科學院 ( Weizmann Institute of Science ) 組成的研究團隊研發。

據稱只要準備一台筆記型電腦和低於 1,000 美元的設備就能完成,這些設備包括一台望遠鏡、價值 400 美元的光電感應器。竊聽的方法說難不難,只要望遠鏡對準遠方的燈泡,仔細看會發生聲音會在燈泡表面產生微小震動變化,觀察這些細微變化搭配逆向工程進行分析,就能進一步確認談話內容。

研究團隊的安全研究員 Ben Nassi 透露 Lamphone 技術可以復原房間內的任何聲音,而且根據研究團隊的實驗結果,Lamphone 技術可以成功復原距離 25 公尺範圍內環境下的工作人員的對話內容,也能辨別背景正播放的音樂。

不過,如果燈泡被遮光罩擋住或竊聽環境沒有窗戶時,就無法進行竊聽,也因此還是有不少困難需要克服。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇,聯合新聞網獲授權轉載。》