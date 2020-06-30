印度以國安為由禁用 抖音喊冤否認與中國分享資訊
中印關係因邊界衝突惡化，印度昨天又以國家安全和隱私疑慮為由，封殺短影音平台TikTok（抖音）等中國手機應用程式（App），但抖音今天否認與中國政府分享印度用戶資訊。
抖音印度負責人甘地（Nikhil Gandhi）在聲明中說：「抖音持續遵守印度法律之下的所有資料隱私和安全要求，也未與包括中國政府在內的任何外國政府分享印度用戶資訊。」
甘地說：「就算未來被這麼要求，我們也不會那樣做。我們最重視的是用戶隱私與誠信。」他還表示，抖音已獲邀與印度政府開會，「有機會回應和提出澄清」。
抖音隸屬中國「字節跳動」（BytedanceTechnology），是昨天遭印度政府封殺的59個中國App之一。
抖音在印度用戶數約1億2000萬，這個人口13億的南亞國家，堪稱抖音最大的國際市場。
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