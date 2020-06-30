更多廣告商揚言 抵制投放Facebook廣告活動擴大至全球範圍

雖然近期在面臨輿論，以及廣告商發起抵制投放廣告活動的壓力下調整政策，將針對政治人物在Facebook發表不當言論標示警告標籤，但顯然仍無法平息眾多廣告商的抵制聲浪，甚至揚言將讓廣告抵制活動自美國境內擴散至全球範圍。

目前除了聯合利華、百事可樂、可口可樂、本田、Verizon、Levi's等超過160家廣告商，目前均表示將在7月內中止於美國境內投放Facebook廣告，而總部位於舊金山的非營利性組織常識媒體 (Common Sense Media)執行長Jim Steyer在接受訪談時，更認為未來將會有更多廣告商向Facebook施壓，甚至將進一步帶動歐洲地區廣告商、媒體業者抵制Facebook。

而另一方面，致力新聞自由與報導中立性的freepress，稍早也由執行長Jessica Gonzalez表示，已經聯繫美國境內主要電信業者、媒體機構，希望這些單位發揮更大影響力，藉由抵制Facebook活動對其施壓，以利改變網路歧視言論，甚至進一步改善不實內容影響問題。

雖然Facebook目前已經由執行長Mark Zuckberg出面聲明表示將會調整其使用政策，針對政治人物在內發表不良言論、不實內容都會加以審核，並且透過標示讓使用者能更輕易識別言論內容是否涉及歧視、批評或散撥不實謠言等情況，但似乎仍無法平息目前市場對於Facebook日前發出聲明與作為的不滿。

在目前抵制投放廣告影響下，Facebook稍早因股價下滑8.3%，造成公司市值在短時間內蒸發560億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》