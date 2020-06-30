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介入私人企業？美國政府計畫推動境內企業收購Ericsson或Nokia

聯合新聞網 / 楊又肇

除了日前證實將放寬美國企業與華為等中國業者合作，藉此增加美國在未來5G網路技術標準制定時的話語權，相關消息更指稱美國政府考慮介入私人企業營運方針，其中預期推動美國科技業者收購諸如如EricssonNokia等歐洲大型網通技術業者。

今年2月時候，美國白宮經濟顧問便曾建議政府出面推動收購Ericsson、Nokia等企業，藉此增強美國在5G網路技術發展競爭優勢，但隨後遭拒絕採納

不過，依照華爾街日報報導指稱，目前美國政府似乎有意改變想法，可能計畫透過減稅或融資方式協助Ericsson、Nokia等企業，或是推動由美國境內業者如Cisco等進行收購，以利美國在5G網路技術發展。

由於華為、中興等中國企業在5G網路技術發展明顯超前，尤其華為在5G網路相關技術提出專利數量更大幅領先Qualcomm、Intel等美國企業，甚至也一舉超過三星、NTT、NEC等亞洲業者，加上以更具競爭的價格優勢獲取不少全球電信業者訂單，因此更讓美國政府認為在未來5G網路技術發展可能受限中國企業，甚至可能面臨中國政府監控情況。

因此美國從4G到5G網路技術發展階段便持續對中國企業進行打壓，並且以影響國家安全為由對華為、中興等企業設限，甚至更禁止美國技術透過任何方式用於這些中國企業生產產品，造成首當其衝的華為面臨手機設備無法使用Google提供服務，甚至原本與各國簽訂設備採用合作也遭美國抵制。

但美國發出禁令的同時，其實也讓境內企業發展受到影響，甚至也影響境內消費者使用權益，因此美國商務部除了從去年一再放寬對華為的限制，近期更允許美國境內業者在獲得允許情況下，能夠與華為等中國企業維持合作，希望藉此增加美國企業在市場競爭能力，同時也能加強美國在5G網路技術，或是其他前沿技術發展的話語權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街 白宮 Ericsson Nokia 5G

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