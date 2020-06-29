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因疫情影響與銷售模式改變 微軟決定關閉所有實體零售店面

聯合新聞網 / 楊又肇

基於新型冠狀病毒疫情影響，加上目前零售市場型態與自身營收模式改變，微軟宣布調整其零售業務發展策略，確定將關閉所有實體零售店面。

目前微軟在全球地區總計開啟116間Microsoft Store實體店面，其中在美國境內就佔107間，第一間實體店面是在1999年於舊金山的Metreon購物中心啟用，並且在2001年關閉，其後則是在亞利桑那州、加州、德州等地區陸續展店，甚至在紐約第五大道也啟用旗艦店面。

依照微軟說明，由於旗下產品銷售已經變成以數位化形式為主，同時線上銷售額度也已經有較明顯成長，因此認為將可透過線上銷售模式吸引更多消費者。

加上今年因為疫情影響，同時本身銷售業務形式轉變，進而決定關閉實體通路店面，並且擴大線上通路投資，而未來位於紐約、倫敦、雪梨，以及微軟總部園區的體驗中心將繼續開放，並且將以全新形式向消費者提供服務。

至於原本微軟零售團隊成員將維持在疫情期間，透過遠距連線方式繼續向消費者、客戶提供產品銷售、培訓與技術支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 紐約 舊金山

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