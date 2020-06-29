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國軍退輔會藉VDI 實現更有效率的疫情遠距工作

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／VMware提供)
(圖／VMware提供)

在今年新型冠狀病毒疫情影響，國軍退除役官兵輔導委員會在行政院推動下，針對未來疫情一旦擴大，或是有其他情況影響，造成辦公環境改變，或是工作人員可能遭隔離時，必須維持日常公務正常運作的需求，在今年3月上旬決定採用VDI (Virtual Desktop Infrastructure,虛擬桌面架構)解決方案，使工作人員在家也能維持遠距工作，同時不影響原本工作模式。

依照退輔會說明，此次考量採用VDI解決方案，而非採用VPN形式，最主要是考量資訊安全，另一方面則是考量工作同仁在家，或是其他地點透過網路連入時，可能造成辦公室內伺服器負荷過大，因此決定採用VDI解決方案，讓工作同仁可藉由虛擬桌面環境完成工作需求，同時也能透過虛擬化確保資料安全。

在資安考量、網路資源，以及建置時間成本與預算有限情況下，退輔會之所以能在短短一週時間內完成VDI解決方案建置，實際上也是過去很早就已經推動數位化，其中多數工作流程早已透過網頁為基礎形式運作，因此對於工作同仁早已習慣數位化、透過網路連接作業模式，使得此次採用VDI解決方案並未會造成工作同仁操作不習慣情況。

目前退輔會內部作業模式，除了基於資安考量限制個人端與主機端的檔案直接交換，一般辦公情況下的公文簽核早已更改為線上作業，因此在此次VDI解決方案採購，便是在驗證可行之後，先以退輔會本部職員人數的五分之一比例，採購80名使用人數與為期三個月的使用授權，讓工作同仁可透過遠距方式作業。

而在四月間正式啟用分區與居家辦公時，雖然面臨部分工作同仁家中電腦設備、網路連接品質不佳，導致遠距辦公執行效率不佳，但隨著後續緊急配置筆電與4G網路設備，仍讓工作同仁可順利在家遠距辦公。

直到今年五月初因疫情在台灣有趨緩情況，退輔會在五月中暫停分區與居家辦公模式，同時也讓此次導入的VDI解決方案完成階段性任務，未來預期可在類似疫情或其他影響正常辦公情況，持續藉由VDI解決方案銜接原本辦公模式，使退輔會相關業務仍可持續完成，不受任何因素影響而中斷。

退輔會認為，在此次建置應用經驗下，預期未來可再針對資安部分進行強化，同時也將針對未來行動辦公可行性作更進一步評估，並且作為退輔會所屬機關與相關單位日後建置規劃參考範例。

目前包含VMware、Nutanix、Google、微軟等業者均針對遠距工作等需求提出對應解決方案，讓使用者能透過線上協同作業、可高度互動的視訊會議，以及諸多應用服務，藉此滿足居家等遠距工作，同時也因為此波疫情帶動後疫情時代的全新辦公模式，同時也讓許多企業針對未來面臨類似情況時，能有更大彈性調整工作模式，以利業務能維持正常運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

退輔會 疫情

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