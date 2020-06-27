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抗爭一年半拆除基地台後訊號竟滿格！鄉民質疑「當初幹嘛蓋」

聯合新聞網 / T客邦
法新社
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最近基地台拆掉導致整個村沒訊號的新聞還真不少，先前有彰化縣和美鎮，最後因為基地台重新打開而解決了問題，再來是嘉義縣水上鄉，三座基地台已經拆光了再抱怨沒訊號，現在還沒有解決。不過，在眾多拆基地台的消息中，還有彰化田尾鄉也有拆基地台的消息，在本月15日拆掉基地台後，民眾拿出手機卻發現訊號還是滿滿的，因此質疑電信公司「當初幹嘛要蓋」。

事情回到去年一月份的新聞，彰化縣田尾鄉南曾村村民抗議當地一處農田架設了電信基地台。住在基地台旁邊的村民表示，幾天前發現住家旁邊出現這個高高的鐵塔，走近一看才發現基地台已經架設好了。

抗爭一年半後基地台才拆除，卻發現訊號依然滿格？

當地村民痛批基地台偷偷架設，被蒙在鼓裡，同時質疑電磁波會影響身體健康還有孩童的學習能力。當時田尾鄉長林守政帶領上百名村民在基地台前拉起抗議白布條、呼口號抗議，要求盡速拆遷。

這則新聞發生了一年半之後，一直到前幾天承包商才出動吊車，拆除基地台高塔。村長李明營表示，經過立委陳素月極力奔走下，與國家通訊委員會多次溝通，電信公司總算低頭，才拆除基地台。

結果拆完之後，並不像其它村莊一樣「訊號全滅」，村民拿出手機後發現依然滿格，質疑電信公司訊號滿格「為何還要建基地台？」

不過，其實根據電信公司表示，這個基地台從去年當地居民抗議後就停止施工，因此其實從未發射過訊號。

當初是因為當地舊有的基地台租約到期，電信業者才聯合在這塊地與新地主搭建基地台，不過因為抗爭就終止施工。後來電信公司就與舊的基地台續約，現在當地訊號還是靠舊的基地台發送，因此不受到影響。

不過研究了一下這個案例，發現這個鐵塔式基地台其實就是典型的基地台掮客投資用的案例，可以來瞭解一下。

典型的掮客「投資用基地台」

當時居民表示，這一個「突然冒出」的基地台原本架設在北曾村福德巷一處民宅頂樓，該屋主受不了地方反彈的聲浪壓力與電信公司解約。事隔一年，又到隔壁南曾村購買該處農田，並與行動電話業者架設基地台將機組遷移此處。

當地鄉長林守政與村長李明營等人說，裝設基地台的地主為一名開賓士的退休教師，也沒有居住在此，竟然把土地租給電信業者設立基地台，讓居民飽受身心壓力，真的很沒有道德。

其實從照片上來看，這個塔式基地台的周圍已經相當空曠了，如果這樣還要擔心電磁波的問題，那麼真的只能靠衛星來收訊了。不過這裡就不討論這個問題了，畢竟已經拆掉，也算皆大歡喜。

但這個案例的細節是很典型的「基地台掮客」的作法。

我們之前討論過，所謂的基地台掮客就是幫電信公司搞定一些狗皮倒灶的事情，搞定包括地點、基地台的設置問題，讓電信商眼不見為淨，然後去抽取佣金，以及賺取租金。尤其是這塊地是在基地台搭建的前一年才買下的，很顯然就是專門為了基地台而來，這不一定指這位退休教師就是掮客，也有可能是掮客找上他，與他合作來架設這個基地台。

從圖片上來看，這個基地台屬於鐵塔式基地台，並且為由中華電信、台灣之星、台灣大哥大等多家電信業者聯合共構，的確可以想見，這個基地台一年可以賺到的租金的確不少。當然了，現在拖了一年半，結果基地台始終沒有啟用，租金什麼的可能都賺不到了，而這一年半的時間土地空置，地主看來是賠了。

不過，雖然電信公司說用了舊的基地台續約，可是就算他們是蓋了新的基地台，也不會笨到直接說出來吧？畢竟訊號存在是事實，因此基地台一定是有的。有基地台，應該就表示某人在某個地方又賺了一筆。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

基地台 嘉義

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