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偷看用戶剪貼簿！iOS 14意外揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

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偷看用戶剪貼簿！iOS 14新安全通知揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

聯合新聞網 / INSIDE
iOS 14 加強了隱私通知及各項安全把關功能，意外讓人發現抖音會在未經過使用者同意的情境下存取剪貼簿。路透
iOS 14 加強了隱私通知及各項安全把關功能，意外讓人發現抖音會在未經過使用者同意的情境下存取剪貼簿。路透

iOS 14 加強了隱私通知及各項安全把關功能，意外讓人發現抖音會在未經過使用者同意的情境下存取剪貼簿，並且在後續開發者回報中發現包括 Facebook 等知名 app 也有相同狀況。目前 iOS 14 只供開發者下載測試。

iOS 14 剛於 6/23 的 WWDC 上發表，強調加強防護使用者隱私與安全，增加更多權限通知，以及調整地點分享範圍以及應用程式授權，開發者版本已經開放下載，一般使用者則要等到秋季。

iOS 14 推出沒幾天，Emojipedia 表情符號資料庫的執行長 Jeremy Burge 就在Twitter 上發文，表示發現 TikTok（抖音）會在使用者於 app 打字，卻沒有主動在 app 貼上文字的情況下，在背景存取使用者的剪貼簿資料。至於是怎麼發現的？因為 iOS 14 會主動通知 app 正在存取剪貼簿。

由於 TikTok 風靡全球，特別在年輕族群受歡迎，又因其中資背景讓資安議題更尤其敏感。在 The Telegraph 的報導中，TikTok 回應存取剪貼簿是為了偵測濫發垃圾訊息的行為。不過經過大量反彈，TikTok 也表示為了避免造成使用者困擾，在更新版本中已經移除存取剪貼簿的防垃圾訊息功能。目前 iOS 14 下載新版 TikTok 後也已經不會出現安全警示通知。

不過 TikTok 並未進一步說明是否 Android 版本也會停止存取使用者的剪貼簿，也沒說明他們除了偵測剪貼行為來避免濫發垃圾訊息，是否還有另外儲存使用者的剪貼簿內容。

不過 TikTok 事件後，台灣的開發者皮樂也發文表示 Facebook 同樣會在選字時存取使用者的剪貼簿，在討論串中可以看到實測影片

另外除了社群巨頭以外，其他像是 Starbucks、AccuWeather 等知名 app 都有回報出現自動存取使用者剪貼簿的情形。

不過在 Forbes 的專欄報導可以看到，已經有資安研究員早在今年 2 月就指出 Apple 的漏洞能讓應用程式自由存取剪貼簿。

研究員甚至釋出示範影片警告潛在的安全問題：

但經過回報，當時 Apple 回應看不出這有任何問題，好像認為這是正常發揮的功能一般，卻在近期 iOS 14 的更新中默默地新增了剪貼簿存取通知。由於 Apple 剪貼簿方便的 Universal Clipboard 功能，根據資安研究員的說法，Mac 上的 app 甚至可以存取到 iPhone 剪貼簿的內容。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 資安 抖音 Apple iOS 14

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