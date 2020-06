與蘋果合作發行Apple Card的高盛銀行 也推出免費使用字體

與蘋果合作發行Apple Card的高盛銀行,近期對外發行一款名為Goldman Sans的免費字型,標榜使用者能完全免費使用,但條件是不能用這款字型撰寫、製作任何批評高盛銀行的內容。

依照高盛銀行對於這款字型的使用條款說明,標榜可以免費使用在任何內容,甚至可以應用在商業用途。

不過,使用說明也直接標明這款字型不能用於任何直接,或以暗喻方式等方式批評高盛銀行。除此之外,高盛銀行也保留可隨時以特定理由,或是沒有任何理由,在不主動通知使用者的情況下終止提供此款字型授權使用協議。

D.2 This License shall terminate and become null and void for any use that does not comply with any of the conditions in this License. Further, Goldman Sachs may terminate this License, without notice to the User, for any reason or no reason at all and at any time, completely at Goldman Sachs’s sole discretion