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與蘋果合作發行Apple Card的高盛銀行 也推出免費使用字體

聯合新聞網 / 楊又肇

與蘋果合作發行Apple Card高盛銀行，近期對外發行一款名為Goldman Sans的免費字型，標榜使用者能完全免費使用，但條件是不能用這款字型撰寫、製作任何批評高盛銀行的內容。

依照高盛銀行對於這款字型的使用條款說明，標榜可以免費使用在任何內容，甚至可以應用在商業用途。

不過，使用說明也直接標明這款字型不能用於任何直接，或以暗喻方式等方式批評高盛銀行。除此之外，高盛銀行也保留可隨時以特定理由，或是沒有任何理由，在不主動通知使用者的情況下終止提供此款字型授權使用協議。

C.c. The User may not use the Licensed Font Software to disparage or suggest any affiliation with or endorsement by Goldman Sachs.

D.2 This License shall terminate and become null and void for any use that does not comply with any of the conditions in this License. Further, Goldman Sachs may terminate this License, without notice to the User, for any reason or no reason at all and at any time, completely at Goldman Sachs’s sole discretion

由於加上禁止利用此款字型批評自己的條件，因此目前也引發不少使用者猜測，高盛銀行會在多少人透過此款字型發動批評後，決定終止此款字型授權使用協議。而另一方面，高盛銀行這樣的作法自然也引起不少人批評，甚至也將高盛銀行過往在2008年金融海嘯風暴透過隱瞞事實維持獲利，甚至透過馬來西亞主權財富基金獲取數十億美元獲利等負面醜聞再次拿出來討論。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬來西亞 金融海嘯 醜聞 高盛

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