三星於英國推行Samsung Pay Card服務 讓使用者更簡單透過金融卡消費

日前才在美國境內與SoFi合作實體金融借記卡服務「Samsung Money」，三星稍早在英國更與金融科技公司Curve合作名為「Samsung Pay Card」的金融服務。

相較先前推出的Samsung Pay，三星此次與Curve合作打造的Samsung Pay Card服務，同樣可將使用者所有金融卡、會員卡以數位化形式整合，並且透過建立一張虛擬卡片，讓使用者在任何情況下僅需透過單一虛擬卡片完成支付，系統就會自動挑選最佳合適優惠、折扣的金融卡完成消費。

這樣的設計，自然是希望改善過往使用者必須牢記透過哪些金融卡付款有較高折扣、紅利回饋的麻煩問題，而在消費過程還是可以手動選擇透過哪張卡片付款。而將所有卡片集中在單一虛擬卡片裡，實際上也更方便管理個人開銷支出。

而目前Samsung Pay Card服務僅在英國地區提供，暫時沒有在其他地區推行的計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》