Sony將針對感測元件 提供軟體技術訂閱服務

雖然目前Sony打造的影像感光元件已經廣泛應用在諸多手機產品，甚至也套用在自駕車、監視系統，或是眾多物聯網裝置，但Sony顯然並不滿足僅在硬體銷售爭取獲利機會，更期望透過服務訂閱方式，協助更多使用Sony影像感光元件的硬體裝置能有更好軟體應用成效。

依照負責此計畫的染宮秀樹表示，目前僅先針對應用Sony影像感光元件的硬體裝置提供此項軟體技術服務，但未來也不排除擴大對應採用其他第三方感光元件設計硬體裝置。

依照染宮秀樹說明，由於Sony過去以來累積大量感光元件製造經驗，因此也相當熟稔如何針對不同感光元件特性打造合適軟體設計，甚至可以針對合作廠商特定需求進行客製化，以利更多OEM廠商能更完整發揮感光元件應用功能。

Sony此項計畫，是將本身針對硬體產品的軟體技術以訂閱形式開放使用，讓更多OEM廠商能針對產品需求客製化更多應用功能，而非僅只是直接將Sony感光元件套用在旗下產品。透過Sony此項計畫，不僅可協助合作廠商打造更多客製化應用功能，更可協助讓感光元件更符合產品使用需求。

尤其在智慧型手機相機功能設計之外，Sony預期在監控系統、自駕車、電腦視覺等人工智慧應用，將有更多可藉由軟體發揮項目，因此預期藉由此項訂閱服務計畫，將能爭取更多獲利發展機會。

而除了感光元件，包含Sony旗下更多感測元件也會透過相同方式提供後續技術支持服務。

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