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Arm已經準備透過Google Play Store 讓Mali GPU獲得軟體升級
日前向開發者說明中，透露未來也將使Arm Mali GPU可藉由Gogle Play Store透過Android GPU Inspector方式進行更新，而Arm方面顯然也已經做好準備，將使Mali GPU可持續透過軟體更新方式升級。
目前Qualcomm已經確定透過旗下Elite Gaming設計，並且配合與Google合作，讓符合規格的Snapdragon處理器均可透過軟體方式升級，而目前包含小米10、小米10 Pro，以及Redmi K30 Pro在內採用Snapdragon 865處理器的手機，都已經可獲得升級。
而Google顯然希望讓此項設計能更廣泛應用在諸多採用Arm架構處理器設計的Android裝置，因此在日前對外說明中，更透露藉由Android GPU Inspector方式，將可讓所有採用Arm Mali GPU設計裝置能透過Google Play Store獲得升級資源，以軟體方式提昇GPU運算效能。
就Arm的說法，目前已經準備好相關更新內容的準備，但尚未透露首波可獲得更新的GPU規格名單，不過預期將會包含近期隨著Cortex-A78 CPU更新的Mali-G78 GPU，並且可讓三星Exynos、聯發科Helioc或天璣，以及海思半導體Kirin在內採用Arm架構設計的處理器可獲得GPU升級。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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