微軟收購以色列網路安全供應商CyberX 打造更安全的物聯網平台

微軟稍早宣布收購以色列網路安全技術供應商CyberX，預計以此強化Azure IoT物聯網平台安全防護強度。

依照微軟說明，收購CyberX將有助於藉由自動化確認物聯網裝置與工業控制系統複雜連接安全，並且能有效降低智慧物聯網在不同裝置間連接潛在風險，其中包含藉由機器學習方式識別、分類網路存取活動，並且主動判斷異常情況。

而收購CyberX，將有助於微軟提昇Azure IoT物聯網平台安全防護強度。在由微軟收購前，CyberX已經獲得4800萬美元投資，同時合作客戶涵蓋製藥、電信服務、製造業，以及公共事業領域。

微軟並未對外公佈實際收購金額，但有可能介於1.65億美元規模，同時收購時間有可能是在今年5月。在此之前，微軟曾透露將投資5億美元打造更安全，並且容易讓人使用的智慧物聯網環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》