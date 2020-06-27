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亞馬遜終止可手持掃描查詢物品資訊的Dash Wand產品發展

聯合新聞網 / 楊又肇

去年8月宣布結束Dash按鍵產品之後，亞馬遜目前也確定結束於2017年推出加入Alexa數位助理服務的手持查詢裝置Dash Wand

依照亞馬遜公佈消息，確定將在今年7月21日結束Dash Wand裝置與相關服務生命週期，原因在於使用者可以透過Alexa相關裝置，或是直接透過安裝Alexa app的手機、平板裝置繼續使用相同服務功能，因此認為沒有必要繼續發展Dash Wand裝置應用模式。

過去在2017年6月推出的Dash Wand，透過加入Alexa數位助理服務，讓使用者能在廚房內查找食譜、換算量匙單位，或是協助訂購日常用品，甚至也能幫忙查詢鄰近推薦餐廳。

使用者亦可透過Alexa數位助理找尋線上食譜、換算量匙單位，或是尋找鄰近合適的餐廳地點，除了與亞馬遜線上購物服務整合之外，Dash Wand同時也對應AmazonFresh生鮮食材訂購服務，讓使用者能更方便地採購日常生活必需品。

除了結束Dash Wand生命週期，亞馬遜近期也宣布終止銷售可建議穿搭智慧攝影Echo Look，並且結束相關應用服務，而終止產品發展原因也是基於相關功能已經整合在Alexa數位助理服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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